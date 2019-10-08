***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 12:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TLE Fon 30.09.2019 Tarihli Portföy Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791282
BIST
17:24101.958
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.035,68
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:245,8109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0202
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:246,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0261
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:24280,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,86
|Açılış
|: 280,90
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88