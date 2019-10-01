***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2019 15:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 4789606 TRY 61,54
Taaleri Wealth Management Ltd. 1465665 TRY 18,83
Cem Sultan Karababa 774426 TRY 9,95
Alper Temizer 312978 TRY 4,02
Tayfun Bayazıt 293669 TRY 3,77
Olli Pekka Eklund 146835 TRY 1,89
TOPLAM 7783179 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789393
BIST
11:21104.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 365,39
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:215,7500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0255
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:216,2772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0184
|Açılış
|: 6,2520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:21273,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,95
|Açılış
|: 273,08
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26