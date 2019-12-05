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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2019 16:23
GÜNCEL HABERLER


n 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.77 Bağımsız Üye Değil
JORMA JUHANI ALANNE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm Başkanı Bağımsız Üye Değil
OLLİ PEKKA EKLUND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Taaleri Wealth Management Ltd.- Yatırım Direktörü 1.89 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 61.54 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802042


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SMART 11,96 117.786.914 % 19,96  
FONET 8,00 86.492.055 % 19,94  
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Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 0,04  
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