***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









n 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.77 Bağımsız Üye DeğilJORMA JUHANI ALANNE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm Başkanı Bağımsız Üye DeğilOLLİ PEKKA EKLUND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Üyesi Taaleri Wealth Management Ltd.- Yatırım Direktörü 1.89 Bağımsız Üye DeğilİSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet 61.54 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802042BIST