***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 16:34
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800484
BIST
17:26106.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 635,06
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:265,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:266,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:26268,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,40
|Açılış
|: 268,92
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|INTEM
|8,85
|11.772.749
|% 19,92
|
|NETAS
|11,95
|164.698.758
|% 19,26
|
|MTRYO
|2,69
|3.332.201
|% 14,96
|
|ERSU
|2,03
|26.533.066
|% 14,04
|
|OLMIP
|7,56
|19.354.326
|% 12,00
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.476.891
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.299.161
|% -5,83
|
|TSGYO
|1,05
|3.022.811
|% -5,41
|
|THYAO
|13,67
|1.923.432.280
|% 1,71
|
|KRDMD
|2,45
|511.218.069
|% 2,08
|
|GARAN
|10,00
|404.287.909
|% 0,70
|
|ASELS
|18,80
|346.213.173
|% 0,43
|
|EREGL
|7,88
|339.679.967
|% 2,20
|
|KRDMD
|2,45
|511.218.069
|% 2,08
|
|THYAO
|13,67
|1.923.432.280
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,49
|168.523.363
|% 2,05
|
|TSPOR
|1,87
|160.350.895
|% 1,63
|
|SISE
|4,81
|326.923.157
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3697
|7,4067
|% -0,20
|
|Frank
|5,7444
|5,7790
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5296
|1,5372
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-1,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,27
|