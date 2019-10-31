***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
31.10.2019 15:37
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tesis Makine Ve Cihazların Değerlemesi
Rapor Tarihi
08.10.2019
Açıklamalar
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 08.10.2019 Tarih ve 2019MAKA256 Rapor numaralı değerleme çalışması sonucunda, söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri KDV Hariç 5.355.000,00 TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, 4.210.000,00 TL olarak değerlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795833
BIST
18:0598.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -223,51
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.172
18:055,7234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0242
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
18:056,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
18:05278,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 3,88
|Açılış
|: 278,04
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
278,43
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|47,34
|13.463.961
|% 19,97
|
|MEPET
|1,83
|66.210.573
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,65
|37.460.617
|% 19,57
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,98
|5.288.490
|% 12,54
|
|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
|
|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
|
|GUSGR
|1,73
|27.927.842
|% -6,49
|
|THYAO
|11,64
|597.983.144
|% 0,09
|
|GARAN
|9,20
|324.787.529
|% -0,33
|
|AKBNK
|6,91
|300.004.239
|% -0,29
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
|
|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3770
|7,4140
|% 0,64
|
|Frank
|5,7678
|5,8026
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5206
|1,5283
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|15,93
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,92
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,05
|
|B. Petrol
|59,52
|59,52
|-0,72
|
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