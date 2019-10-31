***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiTesis Makine Ve Cihazların DeğerlemesiRapor Tarihi08.10.2019AçıklamalarTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 08.10.2019 Tarih ve 2019MAKA256 Rapor numaralı değerleme çalışması sonucunda, söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri KDV Hariç 5.355.000,00 TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, 4.210.000,00 TL olarak değerlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795833BIST