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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

31.10.2019 15:37
GÜNCEL HABERLER

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tesis Makine Ve Cihazların Değerlemesi
Rapor Tarihi
08.10.2019
Açıklamalar

   TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 08.10.2019 Tarih ve 2019MAKA256 Rapor numaralı değerleme çalışması sonucunda, söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri KDV Hariç 5.355.000,00 TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, 4.210.000,00 TL olarak değerlenmiştir.    
Kamuoyuna saygıyla sunulur.         




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795833


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Cumhuriyet 1.843 1.871 16,00  
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Yarım 886 909 8,91  
Çeyrek 445 455 4,46  
Gümüş.Ons 18,04 18,07 0,19  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,05  
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