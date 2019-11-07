***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.11.2019 18:18
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 330.293 2.800.407 1.922.865 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Transferler
379.687 1.543.178 -1.922.865
Dönem Karı (Zararı)
-2.063.443 -2.063.443 -18.209 -2.081.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.746 3.746 3.746
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.975 7.975 7.975
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 3.746 709.980 4.351.560 -2.063.443 17.176.843 1.177.606 18.354.449
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Diğer Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123
Dönem Karı (Zararı)
12.126.944 12.126.944 12.126.944
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.833.332 79.679 -3.753.653 -3.753.653
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 3.394.166 -8.137 755.156 2.834.702 12.126.944 33.277.831 0 33.277.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.878.239 -7.829.692
Dönem Karı (Zararı)
12.126.944 -2.063.443
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.126.944 -2.063.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.835.787 7.486.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.251.939 809.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.845.898 1.751.729
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -51.526 -8.000
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 -1.794.372 1.759.729
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
272.391 209.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 272.391 209.891
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 5.946
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.270.440
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.270.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.141.179 -545.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-365.060
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -365.060
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.926 -10.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.144.391 -12.617.653
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.522.647 -8.916.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.104.791 -1.104.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.627.438 -7.811.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
147.158 -88.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
147.158 -88.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.884.834 -3.484.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.553.644 2.704.531
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.914.006 -2.612.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
93.369 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.820.637 -2.612.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.088 -57.362
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
601.482 -50.720
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
601.482 -50.720
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.088.961 -1.157.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-645.297 1.045.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.669 1.045.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-544.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.435.548 -7.194.796
Alınan Faiz
20 -5.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -243.630 -77.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -307.733 -557.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.789.181 -6.449.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.243.610 151.366
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.243.610 151.366
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.394.504 -6.600.678
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.394.504 -6.600.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.638.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.061.635 15.430.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.236.932 110.774.477
Kredilerden Nakit Girişleri
7.236.932 110.774.477
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.293.353 -95.344.275
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.293.353 -95.344.275
Ödenen Faiz
20 -5.767.172
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.238.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.423 1.151.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.423 1.151.198
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.877 469.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.792.300 1.621.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.792.300 1.764.877
Ticari Alacaklar
44.500.794 52.124.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.551.698 469.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 42.949.096 51.655.066
Diğer Alacaklar
71.712 218.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 71.712 218.870
Stoklar
8 15.972.576 12.087.742
Peşin Ödenmiş Giderler
1.620.673 57.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.620.673 57.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 276.588 28.642
Diğer Dönen Varlıklar
135.952 35.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 135.952 35.283
ARA TOPLAM
64.370.595 66.317.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
64.370.595 66.317.077
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
36.262.474 32.836.132
Binalar
10 21.711.260 23.612.878
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.037.867 8.595.942
Taşıtlar
10 1.025.598 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 227.681 126.802
Özel Maliyetler
10 51.695 28.857
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.208.373 471.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.564.936 2.922.308
Şerefiye
11 3.400.000 2.750.000
Diğer Haklar
11 164.936 172.308
Peşin Ödenmiş Giderler
246.919 256.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 246.919 256.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.109.272 1.431.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.183.601 37.446.137
TOPLAM VARLIKLAR
105.554.196 103.763.214
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.788.557 22.029.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.788.557 22.029.364
Banka Kredileri
6 24.286.379 20.465.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.490.220 1.563.751
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 11.958
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.027.792 21.835.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.027.792 21.835.552
Banka Kredileri
6 1.027.792 21.835.552
Ticari Borçlar
18.760.521 16.773.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 90.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 18.670.408 16.773.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 377.124 423.212
Diğer Borçlar
634.235 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 634.235 51.914
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.088.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.088.961
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
59.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
157.947 86.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 135.147 63.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
219.287 763.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 219.287 763.915
ARA TOPLAM
51.054.424 62.023.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.054.424 62.023.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.777.998 12.541.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.777.998 12.541.066
Banka Kredileri
6 7.777.050 10.220.195
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.000.948 2.320.871
Uzun Vadeli Karşılıklar
292.299 437.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 292.299 437.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 1.151.644 2.592.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.221.941 15.570.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.276.365 77.594.748
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.277.831 25.277.439
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.386.029 7.139.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.386.029 7.139.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.394.166 7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.137 -87.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
755.156 709.980
Yasal Yedekler
15 755.156 709.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.834.702 4.377.900
Net Dönem Karı veya Zararı
12.126.944 -1.125.123
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
891.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.277.831 26.168.466
TOPLAM KAYNAKLAR
105.554.196 103.763.214
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 60.079.033 69.217.794 22.715.629 24.739.326
Satışların Maliyeti
16 -45.298.450 -57.435.610 -17.799.127 -20.204.162
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.780.583 11.782.184 4.916.502 4.535.164
BRÜT KAR (ZARAR)
14.780.583 11.782.184 4.916.502 4.535.164
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.619.720 -1.463.825 -921.765 -542.783
Pazarlama Giderleri
17 -2.921.694 -2.530.408 -978.965 -992.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.358.806 7.011.845 1.306.244 3.088.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -5.167.352 -6.082.689 -944.210 -1.049.501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.430.623 8.717.107 3.377.806 5.038.443
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.212.181 20.934 365.860 20.934
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -800 -800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.642.004 8.738.041 3.742.866 5.059.377
Finansman Gelirleri
20 1.907.884 1.359.981 1.082.997 671.786
Finansman Giderleri
20 -7.983.627 -12.706.902 -2.315.670 -6.951.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.566.261 -2.608.880 2.510.193 -1.220.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.560.683 545.437 98.346 337.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -93.746 0 -11.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.560.683 639.183 98.346 348.533
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.126.944 -2.063.443 2.608.539 -882.970
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.126.944 -2.063.443 2.608.539 -882.970
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -248.597 0 -21.729
Ana Ortaklık Payları
12.126.944 -1.814.846 2.608.539 -861.241
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.753.653 3.746 3.350.285 -18.463
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 3.813.670 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.452.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 102.152 4.803 -56.258 -23.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.596.548 -1.057 -407.127 5.207
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
1.619.021 0 -419.504 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-22.473 -1.057 12.377 5.207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.753.653 3.746 3.350.285 -18.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.373.291 -2.059.697 5.958.824 -901.433
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.373.291 -2.059.697 5.958.824 -901.433
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797306
BIST