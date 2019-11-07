***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 330.293 2.800.407 1.922.865 19.228.565 1.195.815 20.424.380Transferler379.687 1.543.178 -1.922.865Dönem Karı (Zararı)-2.063.443 -2.063.443 -18.209 -2.081.652Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.746 3.746 3.746Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.975 7.975 7.975Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 0 3.746 709.980 4.351.560 -2.063.443 17.176.843 1.177.606 18.354.449Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Diğer Düzeltmeler-13.926 -13.926 -13.926Transferler45.176 -1.170.299 1.125.123Dönem Karı (Zararı)12.126.944 12.126.944 12.126.944Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.833.332 79.679 -3.753.653 -3.753.653Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 3.394.166 -8.137 755.156 2.834.702 12.126.944 33.277.831 0 33.277.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.878.239 -7.829.692Dönem Karı (Zararı)12.126.944 -2.063.443Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.126.944 -2.063.443Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.835.787 7.486.300Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.251.939 809.910Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.845.898 1.751.729Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -51.526 -8.000Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.794.372 1.759.729Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler272.391 209.891Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 272.391 209.891Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.946Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 5.946Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.270.440Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5.270.440Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.141.179 -545.437Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-365.060Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -365.060Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.926 -10.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.144.391 -12.617.653Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.522.647 -8.916.166İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.104.791 -1.104.822İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8.627.438 -7.811.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler147.158 -88.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)147.158 -88.500Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.884.834 -3.484.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.553.644 2.704.531Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.914.006 -2.612.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)93.369 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.820.637 -2.612.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-46.088 -57.362Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler601.482 -50.720İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)601.482 -50.720Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.088.961 -1.157.964İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-645.297 1.045.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.669 1.045.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-544.628Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.435.548 -7.194.796Alınan Faiz20 -5.946Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -243.630 -77.198Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -307.733 -557.698YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.789.181 -6.449.312Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.243.610 151.366Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.243.610 151.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.394.504 -6.600.678Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.394.504 -6.600.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.638.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.061.635 15.430.202Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.236.932 110.774.477Kredilerden Nakit Girişleri7.236.932 110.774.477Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.293.353 -95.344.275Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.293.353 -95.344.275Ödenen Faiz20 -5.767.172Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.238.042YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.423 1.151.198NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.423 1.151.198DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.764.877 469.988DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.792.300 1.621.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.792.300 1.764.877Ticari Alacaklar44.500.794 52.124.080İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.551.698 469.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 42.949.096 51.655.066Diğer Alacaklar71.712 218.870İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 71.712 218.870Stoklar8 15.972.576 12.087.742Peşin Ödenmiş Giderler1.620.673 57.583İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 1.620.673 57.583Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 276.588 28.642Diğer Dönen Varlıklar135.952 35.283İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 135.952 35.283ARA TOPLAM64.370.595 66.317.077TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR64.370.595 66.317.077DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar36.262.474 32.836.132Binalar10 21.711.260 23.612.878Tesis, Makine ve Cihazlar10 11.037.867 8.595.942Taşıtlar10 1.025.598 0Mobilya ve Demirbaşlar10 227.681 126.802Özel Maliyetler10 51.695 28.857Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.208.373 471.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.564.936 2.922.308Şerefiye11 3.400.000 2.750.000Diğer Haklar11 164.936 172.308Peşin Ödenmiş Giderler246.919 256.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 246.919 256.365Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.109.272 1.431.332TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.183.601 37.446.137TOPLAM VARLIKLAR105.554.196 103.763.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.788.557 22.029.364İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.788.557 22.029.364Banka Kredileri6 24.286.379 20.465.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.490.220 1.563.751Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 11.958Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.027.792 21.835.552İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.027.792 21.835.552Banka Kredileri6 1.027.792 21.835.552Ticari Borçlar18.760.521 16.773.891İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 90.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 18.670.408 16.773.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 377.124 423.212Diğer Borçlar634.235 51.914İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 634.235 51.914Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.088.961İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.088.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü59.787Kısa Vadeli Karşılıklar157.947 86.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 135.147 63.414Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler219.287 763.915İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 219.287 763.915ARA TOPLAM51.054.424 62.023.849TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.054.424 62.023.849UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.777.998 12.541.066İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.777.998 12.541.066Banka Kredileri6 7.777.050 10.220.195Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.000.948 2.320.871Uzun Vadeli Karşılıklar292.299 437.423Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 292.299 437.423Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.151.644 2.592.410TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.221.941 15.570.899TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER72.276.365 77.594.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.277.831 25.277.439Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.386.029 7.139.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.386.029 7.139.682Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.394.166 7.227.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.137 -87.816Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler755.156 709.980Yasal Yedekler15 755.156 709.980Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.834.702 4.377.900Net Dönem Karı veya Zararı12.126.944 -1.125.123Kontrol Gücü Olmayan Paylar891.027TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.277.831 26.168.466TOPLAM KAYNAKLAR105.554.196 103.763.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 60.079.033 69.217.794 22.715.629 24.739.326Satışların Maliyeti16 -45.298.450 -57.435.610 -17.799.127 -20.204.162TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.780.583 11.782.184 4.916.502 4.535.164BRÜT KAR (ZARAR)14.780.583 11.782.184 4.916.502 4.535.164Genel Yönetim Giderleri17 -2.619.720 -1.463.825 -921.765 -542.783Pazarlama Giderleri17 -2.921.694 -2.530.408 -978.965 -992.862Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.358.806 7.011.845 1.306.244 3.088.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -5.167.352 -6.082.689 -944.210 -1.049.501ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.430.623 8.717.107 3.377.806 5.038.443Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 6.212.181 20.934 365.860 20.934Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -800 -800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.642.004 8.738.041 3.742.866 5.059.377Finansman Gelirleri20 1.907.884 1.359.981 1.082.997 671.786Finansman Giderleri20 -7.983.627 -12.706.902 -2.315.670 -6.951.351SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.566.261 -2.608.880 2.510.193 -1.220.188Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.560.683 545.437 98.346 337.218Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -93.746 0 -11.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.560.683 639.183 98.346 348.533SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.126.944 -2.063.443 2.608.539 -882.970DÖNEM KARI (ZARARI)12.126.944 -2.063.443 2.608.539 -882.970Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -248.597 0 -21.729Ana Ortaklık Payları12.126.944 -1.814.846 2.608.539 -861.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.753.653 3.746 3.350.285 -18.463Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 3.813.670 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.452.353Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 102.152 4.803 -56.258 -23.670Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.596.548 -1.057 -407.127 5.207Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi1.619.021 0 -419.504 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-22.473 -1.057 12.377 5.207Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.753.653 3.746 3.350.285 -18.463TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.373.291 -2.059.697 5.958.824 -901.433Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.373.291 -2.059.697 5.958.824 -901.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797306BIST