***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiMakine, teçhizat ve demirbaşSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/12/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Satış Bedeli4.250.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)8,10Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)29,98Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,02Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)11,72Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)3,16İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,76Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAralık ayı içerisnde tamamlanacaktır.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOrta ve uzun vadede likiditenin artırılması amaçlanmıştır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıVuk Kayıtlarına göre yaklaşık 3.500.000 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiÖzkaynaklar içerisinde bırakılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri uygulanacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı Tarafİş Finansal Kiralama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiSat-Geri Kiralama Yöntemi ile satış yapılmaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.10.2019 2019MAKA256Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarTaşıtlar Hariç 4.335.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiPazarlıkAçıklamalarŞirketi Yönetim Kurulu 13.12.2019 tarihinde toplanarak,Şirketimizin orta ve uzun vadede likiditesinin artırılması amacıyla, sahibi olduğu makine, teçhizat ve demirbaşların , Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına,Bunun için, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 18.Maddesi çerçevesinde, İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.SPK'nın II-23.1 sayılı tebliğinin ''Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller'' başlıklı 12 nci madesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi uyarınca, finansal kiralama yolu ile yapılacak söz konusu sat-geri kirala işlemi için ayrılma hakkı doğmamaktadır.Leasing ödemesi devam eden iki makine hattı ve taşıtlar bu işlem kapsamına dahil edilmemiştir.İşlem tamamlanıp kesin ödeme planı onaylandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803376BIST