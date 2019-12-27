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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

27.12.2019 15:40
GÜNCEL HABERLER



***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2019-26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Makine, Teçhizat ve demirbaş
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/12/2019
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Satış Bedeli
4.199.000,00 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
8
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
29,62
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,98
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
11,58
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
3,16
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,70
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Aralık ayı içerisnde tamamlanacaktır.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amaçlanmıştır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
Vuk Kayıtlarına göre yaklaşık 3.500.000 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Özkaynaklar içerisinde bırakılarak işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılacaktır. Kurumlar vergisi kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
İş Finansal Kiralama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Sat-Geri Kiralama yöntemi ile satış yapılmaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
08.10.2019 2019MAKA256
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Taşıtlar ve Forklift Hariç 4.284.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Pazarlık
Açıklamalar

Şirketimizin orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Makine, Teçhizat ve demirbaşların , Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına, bunun için, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 18.Maddesi çerçevesinde, İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanması işlemini 13.12.2019 ve 26.12.2019 tarihlerinde duyurmuş olup, söz konusu Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemi tamamlanmış olup ödeme planı ektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805568


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GLBMD 2,12 970.769 % 14,59  
ISGYO 1,54 444.635.753 % 13,24  
HDFGS 2,47 118.802.637 % 11,26  
SEKUR 5,77 32.542.563 % 10,33  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7835 7,8225 % 1,20  
Frank 6,0823 6,1190 % 1,03  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.511 -1,12  
Altın Gr. 289 289 1,13  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,01  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 67,77 67,77 -0,14  
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