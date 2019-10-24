***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız adına Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmış olup, belge kapsamında 10.07.2020 tarihine kadar öngörülen ithalat 649.075 $, öngörülen ihracat ise 951.250 $ olarak belirlenmiştir.Daha önce, öngörülen ithalat 508.087,50 $, öngörülen ihracat ise 750.000 $ olarak alınan Dahilde İşleme İzin Belgesinin kapatılması işlemleri ise tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794581BIST