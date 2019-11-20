***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketi Yönetim Kurulu 20.11.2019 tarihinde toplanarak,Öz tüketimin bir kısmının karşılanması amacıyla, mevcut üretim tesisimizin çatısına, 2,8 megavat kapasitesine kadar, çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı almış olup, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne gerekli olan Çağrı Mektubu başvurusunun yapılmasına karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799791BIST