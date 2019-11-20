***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 15:48
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketi Yönetim Kurulu 20.11.2019 tarihinde toplanarak,
Öz tüketimin bir kısmının karşılanması amacıyla, mevcut üretim tesisimizin çatısına, 2,8 megavat kapasitesine kadar, çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı almış olup, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne gerekli olan Çağrı Mektubu başvurusunun yapılmasına karar vermiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799791
BIST
16:43106.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -662,13
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:435,7027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:436,3101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:43269,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 269,53
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,42
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.582
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.374.686
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.101
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.727.968
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.954.843
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|METRO
|1,31
|81.522.121
|% -10,27
|
|CEOEM
|9,23
|32.822.821
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|ASELS
|19,44
|433.089.297
|% 0,10
|
|GARAN
|10,17
|342.988.321
|% -0,78
|
|TKFEN
|19,04
|305.017.029
|% -0,10
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|215.323.262
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|304.988.374
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3275
|7,3642
|% -0,22
|
|Frank
|5,7158
|5,7503
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5153
|1,5229
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|-0,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,00
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|0,52
|
|Yarım
|861
|884
|0,25
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,13
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,42
|
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16:59
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