***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 0 13.074.563 172.764.682 756.802 14.025.680 120.903.364 -13.083.016 423.442.075 423.442.075Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.254 -13.105.270 13.083.016 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-12.843.026 -12.843.026 -12.843.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)211.262 211.262 211.262Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 968.064 14.047.934 107.798.094 -12.843.026Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.505.258 -22.231.494 399.578.190 399.578.190Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-330.597Düzeltmelerden Sonraki TutarNiteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.432.085 -86.648.252Dönem Karı (Zararı)-22.856.358 -12.843.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.395.483 18.883.508Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.861.997 15.631.729Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.770.249 1.293.388Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler301.474 1.293.388Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.071.723 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.699.761 369.967Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler994.775 790.584Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.694.536 -420.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.273.507 5.252.844Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.370.128 -4.485.712Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler36.643.635 9.738.556Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-8.270.011 -3.664.420İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-31.341.972 -92.076.367Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8.802Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.859.291 -25.939.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.425.819 5.386.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.285.110 -31.325.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-77.222.438 -57.462.900İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.152.261 -52.568.664İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.070.177 -4.894.236Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.041.086 -47.233.863Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.099.532 -2.207.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.199.634 32.513.092İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.536.206 2.725.965İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.663.428 29.787.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-947.019 1.096.533Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.043.741 -730.191İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)15.773.695İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-729.954 -730.191Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.584.201 -6.589.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.468.200Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14.468.200Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.802.847 -86.035.885Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-629.238 -696.030Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 83.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.324.239 -11.509.370İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları4.528.066 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.321 289.036Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri281.321 289.036Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.133.626 -11.798.406Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.649.768 -11.085.065Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-483.858 -713.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.009.075 103.370.579Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri57.534.156 108.623.423Kredilerden Nakit Girişleri57.534.156 108.623.423Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-251.574Ödenen Faiz-36.643.635 -9.738.556Alınan Faiz1.370.128 4.485.712YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-747.249 5.212.957NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-747.249 5.212.957DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.541.685 922.601DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.794.436 6.135.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.794.436 5.541.685Finansal Yatırımlar75.988 5.304.054Ticari Alacaklar158.834.420 162.317.457İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.212.389 5.786.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar150.622.031 156.530.887Diğer Alacaklar110.500.129 45.506.723İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar103.174.428 44.245.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.325.701 1.260.861Stoklar175.194.777 178.235.863Peşin Ödenmiş Giderler7.566.264 4.698.588İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.566.264 4.698.588Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.337 0Diğer Dönen Varlıklar9.215.434 20.938.773İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9.215.434 20.938.773ARA TOPLAM466.186.785 422.543.143TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR466.186.785 422.543.143DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 0Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar700.000 0Ticari Alacaklar4.677.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.677.728Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 11.643.262Maddi Duran Varlıklar394.436.094 260.268.082Arazi ve Arsalar249.629.518 198.820.280Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri7.290.305 272.404Binalar91.384.140 11.709.931Tesis, Makine ve Cihazlar29.746.690 30.450.209Taşıtlar1.135.840 2.224.777Mobilya ve Demirbaşlar6.713.994 7.587.168Özel Maliyetler6.754.607 7.584.313Yapılmakta Olan Yatırımlar1.781.000 1.619.000Kullanım Hakkı Varlıkları4.006.792 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.220.526 10.312.668Diğer Haklar5.220.526 10.312.668Peşin Ödenmiş Giderler756.131 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler756.131 0Ertelenmiş Vergi Varlığı0 129.985TOPLAM DURAN VARLIKLAR422.834.528 287.031.725TOPLAM VARLIKLAR889.021.313 709.574.868KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar212.296.561 165.184.100İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar208.210.748 165.184.100Banka Kredileri208.210.748 165.184.100İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.085.813 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.085.813 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.002.047 2.219.318İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.002.047 2.219.318Banka Kredileri1.002.047 2.219.318Ticari Borçlar114.380.634 103.181.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.803.232 2.267.026İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar106.577.402 100.913.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.131.444 4.078.463Diğer Borçlar7.330.656 4.510.610İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.550.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.780.656 4.510.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.067.810 10.483.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.067.810 10.483.609Kısa Vadeli Karşılıklar6.061.779 8.763.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.401.213 1.408.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.660.566 7.355.102ARA TOPLAM356.270.931 298.420.819TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER356.270.931 298.420.819UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.134.517 409.738İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.134.517 409.738Banka Kredileri16.134.517 409.738Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.272.089 2.981.247Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.740.899 7.854.277TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.147.505 11.245.262TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER390.418.436 309.666.081ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar498.602.877 399.908.787Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)294.393.571 172.512.526Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)294.393.571 172.512.526Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)296.141.688 172.764.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.748.117 -252.156Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları84.943.167 107.505.258Net Dönem Karı veya Zararı-22.856.358 -22.231.494TOPLAM ÖZKAYNAKLAR498.602.877 399.908.787TOPLAM KAYNAKLAR889.021.313 709.574.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat241.730.826 333.446.110Satışların Maliyeti-205.500.545 -278.576.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)36.230.281 54.869.718BRÜT KAR (ZARAR)36.230.281 54.869.718Genel Yönetim Giderleri-16.118.816 -13.595.637Pazarlama Giderleri-23.687.411 -30.021.146Araştırma ve Geliştirme Giderleri-13.820.608 -15.182.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.744.406 5.841.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.847.178 -13.190.174ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.499.326 -11.278.789Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.690 255.753FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.495.636 -11.023.036Finansman Gelirleri7.012.902 4.485.712Finansman Giderleri-36.643.635 -9.970.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.126.369 -16.507.446Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.270.011 3.664.420Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.270.011 3.664.420SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-22.856.358 -12.843.026DÖNEM KARI (ZARARI)-22.856.358 -12.843.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-22.856.358 -12.843.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar121.881.042 60.000Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)137.085.562 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.917.902 76.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.286.618 -16.923Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-13.708.556 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi421.938 -16.923Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.881.042 60.000TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.024.684 -12.783.026Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları99.024.684 -12.783.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798219BIST