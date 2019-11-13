***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01/01/2019- 30/09/2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUDeğişikliğin NedeniCari dönem 3 aylık 01/07/2019-30/09/2019 ve önceki dönem 3 aylık 01/07/2018- 30/09/2018 verilerin girişlerinin yapılmamasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisiyoktur.AçıklamalarŞirketimizin 11.11.2019 tarihinde yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 (9 Aylık) Ara Dönem Finansal Tablolarımızdan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP Bildiriminde, cari 3 aylık dönem olan 01/07/2019- 30/09/2019 verileri ve önceki 3 aylık dönem 01/07/2018- 30/09/2018 verileri girilmemiştir. Gerekli veriler girilerek KAP yayını gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798612BIST