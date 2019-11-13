***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
13.11.2019 13:42
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01/01/2019- 30/09/2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Değişikliğin Nedeni
Cari dönem 3 aylık 01/07/2019-30/09/2019 ve önceki dönem 3 aylık 01/07/2018- 30/09/2018 verilerin girişlerinin yapılmaması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2019 tarihinde yayınlanan bağımsız denetimden geçmiş 2019 (9 Aylık) Ara Dönem Finansal Tablolarımızdan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP Bildiriminde, cari 3 aylık dönem olan 01/07/2019- 30/09/2019 verileri ve önceki 3 aylık dönem 01/07/2018- 30/09/2018 verileri girilmemiştir. Gerekli veriler girilerek KAP yayını gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798612
BIST
15:27104.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 601,84
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.814
En Düşük
103.682
15:275,7564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0221
|Açılış
|: 5,7540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7448
15:276,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0280
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3282
15:27271,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 270,98
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|AYEN
|3,16
|117.000.888
|% 13,26
|
|METRO
|2,69
|47.573.574
|% 12,08
|
|METAL
|1,02
|40.013
|% 9,68
|
|DERIM
|4,36
|17.728.334
|% 8,73
|
|SEKUR
|4,21
|3.615.354
|% 8,23
|
|KLNMA
|33,54
|2.020.584
|% -14,96
|
|EGCYH
|0,10
|8.647
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|6.507
|% -7,14
|
|ATSYH
|0,97
|115.690
|% -4,90
|
|SMART
|3,46
|28.166.574
|% -4,16
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|PGSUS
|75,25
|430.179.730
|% 5,84
|
|ASELS
|19,16
|307.080.236
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|GARAN
|9,90
|261.883.235
|% 0,81
|
|OZGYO
|1,37
|179.172.228
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,33
|272.050.680
|% 1,75
|
|THYAO
|13,31
|1.044.117.342
|% -0,22
|
|CEMAS
|1,20
|60.704.280
|% -2,44
|
|ISFIN
|2,66
|114.489.278
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3643
|7,4012
|% -0,54
|
|Frank
|5,7884
|5,8233
|% -0,13
|
|Riyal
|1,5295
|1,5371
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|6,89
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.826
|5,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|4,60
|
|Yarım
|866
|888
|2,22
|
|Çeyrek
|434
|444
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,43
|61,43
|-0,63
|
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