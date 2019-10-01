***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2019 18:19
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini yürüten Sayın Kurtuluş Öğün 01.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. ve iştirakleri İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
2. TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Serhun Olgun 01.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' nin Genel Müdür Vekilliğine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789476
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