***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. Genel Müdürü olarak görevini yürüten Sayın Kurtuluş Öğün 01.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. ve iştirakleri İcra Kurulu Üyeliğine atanmıştır.2. TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' de Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Serhun Olgun 01.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' nin Genel Müdür Vekilliğine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789476BIST