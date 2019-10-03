***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMSB Tersaneler Genel Müdürlüğü ve TÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş., yüzer unsurların ana tahrik sistemlerine ait ihtiyaç duyulan bir tip Dizel Motorun yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 2 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir.TÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş., söz konusu iyi niyet beyanlarını II. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin açılışında Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın elinden almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789743BIST