***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2019 09:28
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü ve TÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş., yüzer unsurların ana tahrik sistemlerine ait ihtiyaç duyulan bir tip Dizel Motorun yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 2 Ekim 2019 tarihinde Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdir.
TÜMOSAN Motor ve Traktör A.Ş., söz konusu iyi niyet beyanlarını II. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin açılışında Milli Savunma Bakanı Sn. Hulusi Akar'ın elinden almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789743
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