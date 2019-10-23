***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2019 16:36
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve merkezi Polonya'da bulunan 1893 yılında faaliyetlerine başlamış tarım mekanizasyonları üreticisi URSUS S.A. ile 6 Aralık 2018 tarihinde TÜMOSAN'ın Konya yerleşkesinde bulunan üretim tesislerinde Avrupa Birliği politikalarına uygun olarak Stage IIIB emisyonlu 75-105 beygir arası URSUS S.A. traktör üretimi faaliyetlerini içeren ortak bir işbirliği anlaşmasını imzalamıştır. Bu iş birliği anlaşması neticesinde gerekli çalışmalar yapılarak URSUS S.A.'ya traktör sevkiyatına başlanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794381
BIST
18:0599.785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 1.898,80
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.851
En Düşük
98.637
18:055,7293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,0791
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7250
18:056,3777
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,0860
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,3668
18:05274,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -3,01
|Açılış
|: 274,87
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
274,66
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.610.637
|% 19,42
|
|ATSYH
|0,70
|394.576
|% 18,64
|
|KLNMA
|40,30
|33.646.642
|% 14,81
|
|DOKTA
|36,50
|10.031.679
|% 14,42
|
|QNBFL
|28,30
|428.973
|% 13,20
|
|SANEL
|3,70
|299.605
|% -12,32
|
|ORMA
|3,00
|129.057
|% -9,09
|
|PRZMA
|3,93
|185.299
|% -6,21
|
|DGGYO
|2,90
|24.739.005
|% -5,84
|
|YYAPI
|0,45
|8.028.196
|% -4,26
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|GARAN
|9,60
|564.703.658
|% 3,00
|
|AKBNK
|7,20
|552.278.254
|% 1,98
|
|ASELS
|18,16
|526.755.036
|% 2,77
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|KRDMD
|2,25
|341.964.292
|% 4,65
|
|IHYAY
|0,86
|113.633.188
|% 11,69
|
|THYAO
|11,90
|1.494.800.970
|% 2,85
|
|OSTIM
|1,35
|156.305.070
|% 8,00
|
|IHLAS
|0,52
|57.587.950
|% 4,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3589
|7,3958
|% -1,31
|
|Frank
|5,7571
|5,7917
|% -1,55
|
|Riyal
|1,5226
|1,5302
|% -1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,20
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|-13,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-11,81
|
|Yarım
|884
|907
|-5,71
|
|Çeyrek
|443
|453
|-2,85
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|1,22
|
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