***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş ve merkezi Polonya'da bulunan 1893 yılında faaliyetlerine başlamış tarım mekanizasyonları üreticisi URSUS S.A. ile 6 Aralık 2018 tarihinde TÜMOSAN'ın Konya yerleşkesinde bulunan üretim tesislerinde Avrupa Birliği politikalarına uygun olarak Stage IIIB emisyonlu 75-105 beygir arası URSUS S.A. traktör üretimi faaliyetlerini içeren ortak bir işbirliği anlaşmasını imzalamıştır. Bu iş birliği anlaşması neticesinde gerekli çalışmalar yapılarak URSUS S.A.'ya traktör sevkiyatına başlanmış olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794381BIST