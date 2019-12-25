***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2019 10:44
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek Motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805101
BIST
11:14113.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 68,25
|Açılış
|: 113.397
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|Önceki Kapanış
|: 113.153
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113.585
En Düşük
113.063
11:145,9424
En Yüksek
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287,07
En Düşük
286,08
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|111,60
|1.287.790
|% 14,99
|
|RYSAS
|3,84
|6.202.338
|% 10,34
|
|QNBFB
|36,08
|30.422.425
|% 10,34
|
|EGCYO
|0,44
|28.770
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,22
|50.416
|% 10,00
|
|UZERB
|2,25
|10.967
|% -8,16
|
|NIBAS
|5,30
|27
|% -5,02
|
|KPHOL
|2,14
|7.122
|% -4,04
|
|SEKUR
|5,58
|6.244.687
|% -3,63
|
|KLNMA
|45,80
|11.368.606
|% -3,42
|
|THYAO
|14,00
|185.665.935
|% 0,07
|
|TMSN
|7,08
|144.153.732
|% 6,63
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|PETKM
|3,73
|111.092.242
|% -0,80
|
|ASELS
|19,62
|94.776.224
|% 0,05
|
|ALBRK
|1,44
|91.430.874
|% -0,69
|
|EKGYO
|1,45
|64.642.514
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,14
|47.258.125
|% -0,87
|
|ISFIN
|3,48
|134.259.429
|% 2,05
|
|IEYHO
|0,64
|20.046.777
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6866
|7,7252
|% 0,19
|
|Frank
|6,0314
|6,0677
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5783
|1,5862
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|0,04
|
|Altın Gr.
|286
|286
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
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