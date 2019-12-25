***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18/10/2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek Motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805101BIST