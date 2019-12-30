***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
30.12.2019 17:00
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Hakim ortağımız Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 365 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 50.000.000 TL nominal değerli
tahvil
alımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
30/12/2019 Alım (Buy) TRSERTTA2013 50.000.000 50.000.000 1 50.000.000 0 50.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805853
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,12
|Açılış
|: 289,54
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% 0,07
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,41
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,15
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde 14.29 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 241, 436 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1192, 76 artarak (% 0.87 ) 138, 933
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17:57XU100
Endeks 114, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 8, 869.00 milyon TL de
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17:57BURVA
Yüzde 14.95 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 250 adet işlem
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17:56YATAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem