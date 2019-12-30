***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlım Satım BilgileriAçıklamalarHakim ortağımız Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin nitelikli yatırımcılara ihraç ettiği 365 gün vadeli, 1 TL ihraç fiyatı olan 50.000.000 TL nominal değerlitahvilalımı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)30/12/2019 Alım (Buy) TRSERTTA2013 50.000.000 50.000.000 1 50.000.000 0 50.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805853BIST