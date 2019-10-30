***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 13.429.087 13.824.345 4.158.611 4.332.782Satışların Maliyeti14 -11.714.760 -12.045.556 -3.628.842 -3.640.523TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.714.327 1.778.789 529.769 692.259Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı363.018 364.218 113.607 126.862Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-272.925 -280.926 -92.943 -95.753FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.093 83.292 20.664 31.109BRÜT KAR (ZARAR)1.804.420 1.862.081 550.433 723.368Genel Yönetim Giderleri15 -262.998 -230.190 -89.183 -81.376Pazarlama Giderleri15 -227.412 -263.093 -65.046 -90.771Araştırma ve Geliştirme Giderleri-57.372 -55.182 -15.414 -17.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 741.984 2.875.338 208.512 2.067.496Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -763.997 -3.579.637 -183.872 -2.639.288ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.234.625 609.317 405.430 -38.339Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.406 4.180 761 975FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.240.031 613.497 406.191 -37.364Finansman Gelirleri17 937.962 1.412.450 475.449 1.092.417Finansman Giderleri17 -1.170.212 -1.013.057 -613.277 -727.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.007.781 1.012.890 268.363 327.126Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23.366 -9.006 29.581 -16.216Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -22.315 -16.490 -8.389 -3.703Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 45.681 7.484 37.970 -12.513SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.031.147 1.003.884 297.944 310.910DÖNEM KARI (ZARARI)1.031.147 1.003.884 297.944 310.910Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.031.147 1.003.884 297.944 310.910Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 19 2,06000000 2,01000000 0,60000000 0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.260.947 185.985Dönem Karı (Zararı)1.031.147 1.003.884Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler925.281 254.419Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler558.480 578.042Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler27.161 21.240Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,8 25.378 11.638Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 1.783 9.602Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.165 126.428Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.364 39.321Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 961 2.490Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 43.840 84.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.403 -11.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -97.028 -92.435Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 58.998 67.650Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 62.433 13.157Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler328.019 251.249Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -23.366 9.006Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.405 -4.180Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.405 -4.180Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-64.176 -715.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler438.677 -903.726Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler94.702 -681.083İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-435.267 -953.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)529.969 272.099Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.557 -3.088İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.557 -3.088Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler5.003 15.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler91.813 -666.084Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)38.430 8.603Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-359.205 488.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-337.552 577.069İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-21.653 -88.874Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)559.531 119.951Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.166 22.846Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.681 -6.281Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.331 -17.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.806 -184.212Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.616 -196.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)190 12.302Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.395.105 354.577Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-60.997 -35.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.997 -23.708Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-56.164 -108.987YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.138 -394.320Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.795 10.010Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.795 10.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-403.553 -357.735Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -212.265 -217.534Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-191.288 -140.201Alınan Faiz97.533 101.499Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)156.087 -148.094FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.128.253 -1.205.778Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri903.049 1.261.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.122.871 -1.623.261Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.052 0Ödenen Temettüler-880.000 -800.000Ödenen Faiz-43.737 -48.849Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.358 4.611YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.444 -1.414.113Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi64.176 715.738NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)58.732 -698.375DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.960.175 2.582.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.018.907 1.883.692Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.019.881 1.981.012Finansal Yatırımlar4 248.083 404.170Ticari Alacaklar2.150.239 2.097.344İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 1.495.174 1.059.907İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 655.065 1.037.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.005.935 1.277.299Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 1.005.935 1.277.299Diğer Alacaklar8.917 1.385İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.917 1.385Stoklar9 983.075 1.076.671Peşin Ödenmiş Giderler65.102 79.105İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 65.102 79.105Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.825 8.143Diğer Dönen Varlıklar142.552 163.168İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 142.552 163.168ARA TOPLAM6.626.609 7.088.297TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.626.609 7.088.297DURAN VARLIKLARFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar727.663 1.015.830Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8 727.663 1.015.830Diğer Alacaklar198 173İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198 173Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller60.500 60.500Maddi Duran Varlıklar10 2.152.080 2.247.601Kullanım Hakkı Varlıkları11.728 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.516.932 1.579.461Peşin Ödenmiş Giderler43.907 68.334İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 43.907 68.334Ertelenmiş Vergi Varlığı18 950.203 941.603TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.463.211 5.913.502TOPLAM VARLIKLAR12.089.820 13.001.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 267.359 443.876Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.857.905 2.016.875Ticari Borçlar3.170.186 3.293.983İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.572.750 1.674.894İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.597.436 1.619.089Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar106.400 100.188Diğer Borçlar6.230 16.060İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.230 16.060Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler25.192 20.189Türev Araçlar0 269Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 269Devlet Teşvik ve Yardımları4.681 8.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 29.712 36.043Kısa Vadeli Karşılıklar151.193 156.599Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 151.193 156.599Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.474 5.249İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.474 5.249ARA TOPLAM5.624.332 6.097.705TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.624.332 6.097.705UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 2.256.033 2.971.301Türev Araçlar6 23.221 16.786Devlet Teşvik ve Yardımları12.562 13.550Uzun Vadeli Karşılıklar185.257 195.902Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar185.257 195.902TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.477.073 3.197.539TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.101.405 9.295.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.988.415 3.706.555Ödenmiş Sermaye500.000 500.000Sermaye Düzeltme Farkları348.382 348.382Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-49.847 -37.990Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.847 -37.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-49.847 -37.990Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-933.055 -1.075.625Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-933.055 -1.075.625Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-933.055 -1.075.625Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler366.881 387.363Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.724.907 2.254.002Net Dönem Karı veya Zararı1.031.147 1.330.423TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.988.415 3.706.555TOPLAM KAYNAKLAR12.089.820 13.001.799Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -36.419 -672.364 309.863 1.850.757 1.282.818 3.583.037 3.583.037Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.073 -2.073 -2.073Transferler77.500 1.205.318 -1.282.818Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.239 -842.907 1.003.884 165.216 165.216Kar Payları-800.000 -800.000 -800.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -32.180 -1.515.271 387.363 2.254.002 1.003.884 2.946.180 2.946.180Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000 348.382 -37.990 -1.075.625 387.363 2.254.002 1.330.423 3.706.555 3.706.555Transferler75.865 1.254.558 -1.330.423Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.857 142.570 1.031.147 1.161.860 1.161.860Kar Payları-96.347 -783.653 -880.000 -880.000Dönem Sonu Bakiyeler500.000 348.382 -49.847 -933.055 366.881 2.724.907 1.031.147 3.988.415 3.988.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.031.147 1.003.884 297.944 310.910DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.857 4.239 -7.277 -3.276Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.988 5.362 -9.198 -4.144Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.131 -1.123 1.921 868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi3.131 -1.123 1.921 868Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar142.570 -842.907 185.097 -580.054Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)182.782 -1.071.950 237.323 -737.589Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)182.782 -1.071.950 237.323 -737.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-40.212 229.043 -52.226 157.535Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-40.212 229.043 -52.226 157.535DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)130.713 -838.668 177.820 -583.330TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.161.860 165.216 475.764 -272.420Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.161.860 165.216 475.764 -272.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795581BIST