***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/02/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/02/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/11/2019AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan çalışma sonucunda, 01.11.2019 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,26 (% 92,58) olarak güncellenmiştir.Ekte sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu dönem revizyonu ve yeni derecelendirme notumuzu, bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not86,7 94,53 99,51 92,41 92,58http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796209BIST