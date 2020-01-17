***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2020 08:34
***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimize bildirilmiştir. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813282
BIST
11:28121.215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 214,51
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:285,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0102
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8671
En Düşük
5,8463
11:286,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:28293,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,55
|Açılış
|: 293,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|GEDIK
|8,00
|9.606.992
|% 13,15
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|DAGHL
|5,36
|7.820.570
|% 12,13
|
|LIDFA
|4,54
|6.754.145
|% 11,27
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,02
|1.401.744
|% -7,74
|
|THYAO
|15,04
|647.746.233
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|PGSUS
|76,40
|156.630.611
|% 1,06
|
|KRDMD
|2,97
|283.850.675
|% -1,33
|
|ISGYO
|1,84
|121.731.664
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.355.850
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.604.060
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,77
|179.567.517
|% 13,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6445
|7,6828
|% 0,13
|
|Frank
|1,5571
|1,5649
|% 0,06
|
|Riyal
|292,9440
|293,0640
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|1,73
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,29
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,07
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|0,26
|
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