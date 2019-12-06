***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Belgesi









***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİdaremizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu 2.000.000.000.-TL nominal tutara kadar, yurt içinde, halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış yoluyla) ihraç edeceği varlık teminatlı menkul kıymetlere (VTMK) ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarih ve 70/1578 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802394BIST