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***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

06.12.2019 18:03
GÜNCEL HABERLER



***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.10.2019

Ek Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak yurtiçinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak), farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla iki milyar Türk Lirası'na kadar tutarda Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız başvuru 05.12.2019 tarihinde uygun bulunmuş olup, SPK'nın söz konusu onayı 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802358


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Yarım 866 888 -2,92  
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