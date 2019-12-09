***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.12.2019 18:33
***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2019
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.10.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.12.2020
Ek Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak yurtiçinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak), farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla iki milyar Türk Lirası'na kadar tutarda Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız başvuru 05.12.2019 tarihinde uygun bulunmuş olup, SPK'nın söz konusu onayı 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802711
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
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|Açılış
|: 5,8030
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|Önceki Kapanış
|: 5,7790
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5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
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6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,02
|Açılış
|: 272,82
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|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6185
|7,6567
|% 0,49
|
|Frank
|5,8544
|5,8897
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5447
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|