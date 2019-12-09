***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2019İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 25.10.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 05.12.2020Ek AçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak yurtiçinde halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak), farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla iki milyar Türk Lirası'na kadar tutarda Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığımız başvuru 05.12.2019 tarihinde uygun bulunmuş olup, SPK'nın söz konusu onayı 05.12.2019 tarih ve 2019/65 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802711BIST