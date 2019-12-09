***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu









***TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFatih KIRMIZI Uzman 0 312 565 28 74 fkirmizi@toki.gov.trOğuzhan ÖZTÜRK Şube Müdürü 0 312 565 28 34 oozturk@toki.gov.trAhmet ÖZTÜRK Daire Başkanı 0 312 565 28 60 aozturk@toki.gov.trHakan AKBULUT Başkan Yardımcısı V. 0 312 565 28 52 hakbulut@toki.gov.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER BULUT Başkan İdare Başkanı V., Başkan YardımcısıORHAN YÜCE Başkan Yardımcısı Başkan YardımcısıÖMER FARUK KARABAYIR Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı V., Akdeniz ve Doğu Anadolu Uygulama Dairesi Başkanı, 2 No'lu Uygulama Dairesi BaşkanıHAKAN AKBULUT Başkan Yardımcısı V. Başkan Yardımcısı V.DURSUN BAŞTÜRK Başkan Yardımcısı V. Başkan Yardımcısı V., Emlak Dairesi BaşkanıMUSTAFA LEVENT SUNGUR Başkan Yardımıcısı Başkan Yardımcısı V., Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi BaşkanıSEMRA ÇINAR I. Hukuk Müşaviri I. Hukuk MüşaviriYUNUS İHSAN KUMANTAŞ Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Personel ve Eğitim Dairesi Başkan V., Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıYASİN ACUN Teknik İşler Dairesi Başkan V. Göçmen Konutları Koordinatör YardımcısıKAZIM BAYBURT Uygulama Dairesi Başkanı Uygulama Dairesi Başkan V., 1 No'lu Uygulama Şube Müdürü 4 No'lu Uygulama Şube MüdürüYASİN ACUN Göçmen Konutları Koordinatör Yardımcısı Göçmen Konutları Koordinatör YardımcısıOSMAN DİRENÇ 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 2 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı V., 5 No'lu Uygulama Şube MüdürüAYŞE SÜMEN İmar ve Planlama Dairesi Başkanı İmar ve Planlama Dairesi BaşkanıMUSTAFA BAKIR Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V., Kentsel Dönüşüm Şube Md.MEHMET AKİF YAKAR Emlak Dairesi Başkan V. Emlak Dairesi Başkanı V., Arsa Üretim Şube MüdürüONUR DOĞU İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı İdari ve Mali İşler Dairesi BaşkanıADİL ÇALIŞKAN Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan V., Başkan DanışmanıYUNUS İHSAN KUMANTAŞ Finansman Dairesi Başkanı V. Finansman Dairesi Başkanı V., Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Sosyal Hizmetler Dairesi BaşkanıBEDRİ SİNAN GÜL İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V. İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkan V.FUAT KUŞCU İstanbul Emlak Dairesi Başkanı İstanbul Emlak Dairesi Başkan V., 1 Nolu Kentsel Dönüşüm Şube MüdürüAHMET ÖZTÜRK Konut Kredileri Dairesi Başkanı Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V., Geri Ödemeler Şube Müdürü, Talep Organizasyonu Şube MüdürüSERHAT GÜNKAN Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkan V. Statik ve Betonarme Şube MüdürüMURAT OSKAY 3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı, Güneydoğu ve Ege Uygulama Dairesi BaşkanıÖMER CANİKLİOĞLU 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı, 4 No'lu Uygulama Dairesi Başkan V., 7 No.lu Uygulama Şube MüdürüABDULVAHAP AFŞİN İhale Dairesi Başkanı İhale Dairesi Başkanı, İhale Dairesi Başkan V., Yapım İhaleleri Şube MüdürüAHMET ÖZTÜRK Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V., Konut Kredileri Dairesi Başkanı, Konut Kredileri Dairesi Başkan V., Geri Ödemeler Şube Müdürü, Talep Organizasyonu Şube Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802614BIST