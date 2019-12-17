***TPZ* *TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***TPZ******TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [TPZ]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-305.04-E.15588 sayılı izni ile TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.TEB Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803906BIST