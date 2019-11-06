***TRATE* *TOKI*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.11.2019 15:07
a mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796917
BIST
15:01101.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 817,16
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.386
En Düşük
100.368
15:015,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7667
En Düşük
5,7458
15:016,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3903
En Düşük
6,3667
15:01274,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,31
|Açılış
|: 274,80
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
275,76
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,23
|11.013.899
|% 14,95
|
|NUHCM
|12,19
|47.658.359
|% 13,71
|
|BERA
|4,17
|163.871.845
|% 9,74
|
|DOBUR
|3,90
|6.172.612
|% 7,73
|
|INFO
|5,25
|11.945
|% 7,14
|
|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
|
|TKURU
|9,11
|43.057
|% -7,70
|
|SEKFK
|3,94
|143.950
|% -6,19
|
|DENIZ
|21,20
|2.516.982
|% -5,78
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|THYAO
|12,00
|699.906.057
|% 1,18
|
|BJKAS
|2,24
|347.952.828
|% 4,67
|
|ASELS
|18,58
|309.570.511
|% -1,64
|
|GARAN
|9,56
|224.785.846
|% 1,06
|
|GSRAY
|1,72
|217.634.976
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,24
|347.952.828
|% 4,67
|
|GSRAY
|1,72
|217.634.976
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,29
|137.843.038
|% 1,78
|
|THYAO
|12,00
|699.906.057
|% 1,18
|
|AVGYO
|1,25
|57.273.514
|% 6,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3871
|7,4242
|% -0,01
|
|Frank
|5,7651
|5,7999
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|0,46
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,35
|
|Cumhuriyet
|1.823
|1.850
|-8,00
|
|Tam
|1.814
|1.860
|-4,83
|
|Yarım
|877
|900
|-2,33
|
|Çeyrek
|440
|450
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,70
|62,70
|-0,26
|
Seans Raporu
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15:14XU030
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