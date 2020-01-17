***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi17/01/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi17/01/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/03/2019AçıklamaŞirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 18.01.2020 olan sözleşme, 17.01.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 17.01.2020 ve bitiş tarihi 17.01.2021'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813280BIST