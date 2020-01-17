***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.01.2020 08:27
***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2019
Açıklama
Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 18.01.2020 olan sözleşme, 17.01.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 17.01.2020 ve bitiş tarihi 17.01.2021'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813280
BIST
11:27121.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 212,07
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:275,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0098
|Açılış
|: 5,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8667
En Düşük
5,8463
11:276,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:27293,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,55
|Açılış
|: 293,17
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,13
|9.875.480
|% 14,99
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|DAGHL
|5,35
|7.951.829
|% 11,92
|
|LIDFA
|4,56
|6.856.906
|% 11,76
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|MAALT
|78,55
|1.936.784
|% -6,82
|
|THYAO
|15,06
|656.269.844
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|PGSUS
|76,45
|156.996.079
|% 1,12
|
|KRDMD
|2,98
|290.149.786
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,83
|121.806.490
|% 2,81
|
|PETKM
|4,04
|252.532.315
|% 0,75
|
|EKGYO
|1,64
|88.802.974
|% -0,61
|
|BNTAS
|3,74
|185.022.293
|% 12,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6459
|7,6842
|% 0,15
|
|Frank
|6,0453
|6,0817
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5575
|1,5653
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,22
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,04
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,21
|
Seans Raporu
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11:43AYEN
Yüzde 7.14 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 776, 650 adet işlem
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11:42EUKYO
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 278, 64 artarak (% 0.19 ) 146, 920
-
11:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, ISGYO, PETKM
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11:41XU100
Endeks 121, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 3, 186.00 milyon TL de