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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

17.01.2020 08:27
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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/03/2019
Açıklama

Şirketimiz ile Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan ve bitiş tarihi 18.01.2020 olan sözleşme, 17.01.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Yeni sözleşmenin başlangıç tarihi 17.01.2020 ve bitiş tarihi 17.01.2021'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813280


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