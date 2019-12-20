GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2019 15:07
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 08.11.2019 ve 15.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") Yönetim Kurulu, ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermişti (Turcas Petrol A.Ş.'nin payı 104.304.576 TL). Bahsi geçen sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı. Yasal süreçlerin sonuçlanmasını takiben sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır.
Böylelikle, RTG'nin 1.527.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye ulaşmıştır. Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas")'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Bu işlem sayesinde RTG'nin söz konusu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkmış olup, iştirakimizin sermayesi güçlenmiştir. Böylelikle, iştirakimizin nakit yaratımı ve kaynak verimliliğinin artması hedeflenmektedir. Açıklamamızdan anlaşılacağı üzere bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılandığı için şirketimizden nakit çıkışı yaratmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804551


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:38111.242
Değişim :  0,58% |  642,34
Açılış :  111.041  
Önceki Kapanış :  110.599  
En Yüksek
111.636 En Düşük
110.859
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IPEKE 8,40 740.438.001 % 20,00  
MTRYO 7,01 10.817.524 % 14,92  
AYCES 9,48 4.628.730 % 14,91  
ESCOM 1,39 6.430.163 % 13,01  
GOODY 3,99 166.247.575 % 10,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7173 7,7560 % 0,08  
Frank 6,0270 6,0633 % -0,44  
Riyal 1,5781 1,5861 % -0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.479 1.479 -0,12  
Altın Gr. 282 283 -0,22  
Cumhuriyet 1.873 1.901 4,00  
Tam 1.863 1.910 3,56  
Yarım 901 924 1,72  
Çeyrek 452 462 0,86  
Gümüş.Ons 17,19 17,24 0,14  
Gümüş Gr. 3,28 3,29 0,02  
B. Petrol 66,37 66,37 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru