***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.11.2019 ve 15.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklamaları'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") Yönetim Kurulu, ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermişti (Turcas Petrol A.Ş.'nin payı 104.304.576 TL). Bahsi geçen sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştı. Yasal süreçlerin sonuçlanmasını takiben sermaye artırım işlemi tamamlanmıştır.Böylelikle, RTG'nin 1.527.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye ulaşmıştır. Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas")'nin RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmamıştır.Bu işlem sayesinde RTG'nin söz konusu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkmış olup, iştirakimizin sermayesi güçlenmiştir. Böylelikle, iştirakimizin nakit yaratımı ve kaynak verimliliğinin artması hedeflenmektedir. Açıklamamızdan anlaşılacağı üzere bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılandığı için şirketimizden nakit çıkışı yaratmamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804551BIST