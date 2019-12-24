***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Erdal Aksoy 73.710.314,08 TRY 28,84Saffet Batu Aksoy 31.941.570,43 TRY 12,50Banu Aksoy Tarakçıoğlu 31.941.566,83 TRY 12,50Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. 1.274.152,23 TRY 0,50Ayşe Belkıs Aksoy 1.071.331,63 TRY 0,42Aksoy Holding 509.660,89 TRY 0,20Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERDAL AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.?nin Yönetim Kurulu Üyesi dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV?in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu Üyesi?dir. Hayır 28.84 A,B,C Bağımsız Üye Değil İcra KomitesiBANU AKSOY TARAKÇIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.?nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)?nin Yönetim Kurulu Üyesi?dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi Hayır 12.5 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiSAFFET BATU AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Oteli (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili?dir.Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Enerji Ticaret Derneği?nin (ETD) Üyesi, Petrol Platformu Derneği?nin (PETFORM) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School?da Dekan?ın Danışma Konseyi Üyesi?dir. Hayır 12.5 A,C Bağımsız Üye Değil İcra Komitesi BaşkanıMEHMET TİMUÇİN TECMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.06.2018 İcrada Görevli Değil YTC TURİZM ve ENERJİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, KALYON OTELCİLİK TURİZM PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, TUROB VE SKAL INTERNATIONAL ÜYESİ Hayır 0.83 A Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİMATTHEW JAMES BRYZA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Turcas dışında, grup dışı firmalardan Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi)'un Yönetim Kurulu Üyesi ve Lamor Türkiye'nin CEO'su Nobel Upstream (İngiltere merkezli petrol şirketi) Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMUSTAFA ERGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Türk Telekom'da baş danışman, Ambeent firmasında kurucu Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiEMRE DERMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.06.2018 İcrada Görevli Değil Akbank T.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Açıkdeniz Yarış Klübü Yönetim Kurulu Üyesi, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Üyesi Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688695 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804971BIST