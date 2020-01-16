***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoPınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 11.11.2013 02122590000 (Dahili: 1287) pinar.ceritoglu@turcas.com.tr Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813123BIST