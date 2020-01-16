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***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.01.2020 09:31
GÜNCEL HABERLER



***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Pınar Saatcıoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi) 11.11.2013 02122590000 (Dahili: 1287) pinar.ceritoglu@turcas.com.tr Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Düzey 3:207867 Kurumsal Yönetim Derecelendirme: 701822




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813123


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 2,18 23.169.634 % 0,00  
VKFYO 2,50 4.729.878 % 0,00  
MRGYO 1,33 85.695.980 % 0,00  
MPARK 16,49 14.056.045 % 0,00  
PEKGY 3,30 35.361.661 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6448 7,6831 % 0,13  
Frank 6,0712 6,1078 % -0,03  
Riyal 1,5631 1,5710 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -3,56  
Altın Gr. 294 294 -0,33  
Cumhuriyet 1.938 1.952 -9,00  
Tam 1.935 1.984 10,64  
Yarım 935 960 5,15  
Çeyrek 469 480 2,58  
Gümüş.Ons 17,88 17,93 -0,10  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 64,44 64,44 0,44  
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