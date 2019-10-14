***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.10.2019 19:34
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.10.2019
Genel Kurul Tarihi 05.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinleri Alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı esas sözleşmesi tadilini görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793204
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