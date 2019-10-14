***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.10.2019Genel Kurul Tarihi 05.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul TürkiyeGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinleri Alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar AlınmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı esas sözleşmesi tadilini görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793204BIST