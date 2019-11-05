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***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2019 18:11
GÜNCEL HABERLER

***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.10.2019
Genel Kurul Tarihi 05.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinleri Alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı- imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı esas sözleşmesi tadilini görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796694


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Sterlin 7,3846 7,4216 % 0,21  
Frank 5,7709 5,8056 % -0,24  
Riyal 1,5299 1,5376 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.483 1.483 -25,95  
Altın Gr. 274 274 -4,31  
Cumhuriyet 1.847 1.858 -5,00  
Tam 1.819 1.865 -9,05  
Yarım 879 902 -4,38  
Çeyrek 441 451 -2,19  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,45  
Gümüş Gr. 3,25 3,25 -0,08  
B. Petrol 62,82 62,82 0,68  
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