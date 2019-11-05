***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler SISEGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.10.2019Genel Kurul Tarihi 05.11.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe TUZLAAdres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul TürkiyeGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi,2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinleri Alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar AlınmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı- imzalı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı esas sözleşmesi tadilini görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796694BIST