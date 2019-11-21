***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.11.2019 09:38
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.10.2019
Genel Kurul Tarihi 05.11.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe TUZLA
Adres İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının İmza Yetkisi Verilmesi,
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinleri Alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.11.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı- imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı esas sözleşmesi tadilini görüşüp karara bağlamak üzere, 5 Kasım 2019 Salı günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye adresinde yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799884
BIST