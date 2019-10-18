***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2019 09:51
***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grubumuzun yatırım harcamalarının finansmanı ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla, şirketimiz Trakya Cam Sanayii A.Ş. garantörlüğünde ve Bank of America önderliğinde toplam 200 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi imzalamıştır. Kredinin 175 milyon Euro'luk 3 yıl vadeli kısmının maliyeti Euribor+%2,65 olurken, 25 Milyon Euro tutarındaki diliminin maliyeti Euribor+%2,95 seviyesinde gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793872
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