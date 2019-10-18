***TRKCM* *SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TRKCM******SISE*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SISE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzun yatırım harcamalarının finansmanı ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla, şirketimiz Trakya Cam Sanayii A.Ş. garantörlüğünde ve Bank of America önderliğinde toplam 200 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi imzalamıştır. Kredinin 175 milyon Euro'luk 3 yıl vadeli kısmının maliyeti Euribor+%2,65 olurken, 25 Milyon Euro tutarındaki diliminin maliyeti Euribor+%2,95 seviyesinde gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793872BIST