***TRKCM* *SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2019 08:47
***TRKCM******SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
7 Ekim 2019 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,74 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Trakya Cam Sanayii A.Ş. sermayesindeki paylarımız %70,08 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/10/2019 500.000 0 500.000 875.549.676,1 876.049.676,1 % 70,04 % 70,04 % 70,08 % 70,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791176
BIST
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En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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280,81
En Düşük
279,27