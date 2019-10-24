***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 4.896.437 4.214.096 1.630.854 1.667.458Satışların Maliyeti29 -3.347.966 -2.843.900 -1.109.466 -1.140.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.548.471 1.370.196 521.388 526.924Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.548.471 1.370.196 521.388 526.924Genel Yönetim Giderleri30 -360.294 -283.014 -112.726 -119.835Pazarlama Giderleri30 -643.821 -491.468 -219.439 -213.468Araştırma ve Geliştirme Giderleri30 -18.783 -15.619 -6.446 -6.239Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 253.304 419.520 71.335 295.109Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -148.620 -246.108 -38.783 -193.107ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)630.257 753.507 215.329 289.384Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 129.264 476.516 341 299.428Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -6.405 -490 -2.676 -107TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 2.279 -11.580 15.892 -11.580Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 23.728 15.519 5.230 5.399İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)33 -89.502İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)33 138.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)779.123 1.282.328 234.116 582.524Finansman Gelirleri34 585.756 635.445 260.664 350.831Finansman Giderleri34 -736.930 -995.290 -271.001 -605.920SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)627.949 922.483 223.779 327.435Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36 -122.197 -117.557 -52.152 -39.210Dönem Vergi (Gideri) Geliri36 -98.498 -139.742 3.369 -48.938Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36 -23.699 22.185 -55.521 9.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)505.752 804.926 171.627 505.752 804.926 171.627 288.225Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 15.287 35.050 1.711 16.892Ana Ortaklık Payları28 490.465 769.876 169.916 271.333Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 37 0,39240000 0,61590000 0,13590000 0,21710000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI623.173 291.396Dönem Karı (Zararı)28 505.752 804.926Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler439.005 371.643Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 340.231 269.237Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6,7,10,13 2.364 26.027Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,25 -4.547 21.557Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8,32,34 109.451 21.866Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32,34 16.489 304.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3,7 -126.210 -369.685Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 -23.728 -15.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler36 122.197 117.557Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32,33 3.351 -3.141Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7,27 -593 -495İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.304 -702.836Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 35.887 -397.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11,38 36.815 85.398Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -221.964 -431.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,38 -8.988 94.787Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,14,27,38 148.303 -105.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14,27 -16.357 50.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları918.453 473.733Ödenen Faiz8,32,34,38 -160.582 -63.816Alınan Faiz34,38 21.927 13.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -9.133 -8.457Vergi İadeleri (Ödemeleri)36 -147.492 -123.680YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-649.861 -518.549Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 -465.252Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-83.100 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 11.648 5.482Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -44.986 -9.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,20,33 20.228 15.026Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,20 -536.010 -220.362Verilen Nakit Avans ve Borçlar14 -203.937 -34.503Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler14 21.312 105.908Alınan Temettüler16 44.169 1.884Alınan Faiz6,7,34 91.268 84.696Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3,10,11,27 29.547 -1.835FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.028.895 -218.616Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.451.491 1.426.206Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -2.206.552 -1.474.177Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -16.644 -645Ödenen Temettüler28 -199.400 -170.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.002.207 -445.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi167.055 594.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.169.262 149.146DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.340.125 1.390.357DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 2.509.387 1.539.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 2.507.606 1.339.701Finansal Yatırımlar7 227.268 106.830Ticari Alacaklar10 955.602 979.529Diğer Alacaklar11,38 104.334 141.149İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar38 70.750 128.600İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.584 12.549Türev Araçlar12 28.003 0Stoklar13 1.311.254 1.089.783Peşin Ödenmiş Giderler14 80.995 71.882Diğer Dönen Varlıklar27 101.787 40.865ARA TOPLAM5.316.849 3.769.739TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.316.849 3.769.739DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 955.337 946.351Diğer Alacaklar11 7.875 15.653Türev Araçlar12 95.700 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 316.605 307.726Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 589 589Maddi Duran Varlıklar18 5.284.336 4.895.993Kullanım Hakkı Varlıkları19 55.222 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20,21 332.851 314.121Şerefiye21 267.319 244.988Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 65.532 69.133Peşin Ödenmiş Giderler14 201.362 24.043Ertelenmiş Vergi Varlığı36 21.540 78.853Diğer Duran Varlıklar27 2.189 798TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.273.606 6.584.127TOPLAM VARLIKLAR12.590.455 10.353.866KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 1.535.673 777.960Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 1.205.165 426.967Ticari Borçlar10,38 585.323 597.990İlişkili Taraflara Ticari Borçlar38 92.737 83.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 492.586 514.397Diğer Borçlar11,38 283.711 133.425İlişkili Taraflara Diğer Borçlar38 175.589 81.836İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 108.122 51.589Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 20.204 22.187Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü36 0 48.994Kısa Vadeli Karşılıklar23,25 30.782 52.559Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.985 3.394Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23 27.797 49.165Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27 146.074 91.600ARA TOPLAM3.806.932 2.151.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.806.932 2.151.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 2.113.766 2.116.582Diğer Borçlar11 23.654 494Türev Araçlar12 48.301 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 59.792 64.927Uzun Vadeli Karşılıklar25 110.887 102.333Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü36 128.883 147.663TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.485.283 2.431.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.292.215 4.583.681ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28 5.920.465 5.297.665Ödenmiş Sermaye1.250.000 1.250.000Sermaye Düzeltme Farkları5.577 5.577Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)710.177 668.832Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)710.177 668.832Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)712.448 671.448Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.271 -2.616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.032.168 774.355Yabancı Para Çevrim Farkları994.418 774.355Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)37.750 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler231.539 197.629Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.200.516 1.450.702Net Dönem Karı veya Zararı490.465 950.547Kontrol Gücü Olmayan Paylar28 377.775 472.520TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.298.240 5.770.185TOPLAM KAYNAKLAR12.590.455 10.353.866Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175Transferler37.930 578.465 -616.395 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)57.696 692.065 769.876 1.519.637 165.703 1.685.340Sermaye Arttırımı120.000 -120.000Kar Payları-170.000 -170.000 -170.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.425 0 1.425 1.571 1.571Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.979 -13.979 -13.979Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 515.704 1.156.112 197.629 1.450.702 769.876 5.345.623 513.484 5.859.107Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.250.000 5.577 23 668.832 780.365 197.629 1.450.702 958.325 5.311.453 472.520 5.783.973Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-4.200 -4.200 -43 -4.243Diğer Düzeltmeler-6.010 -7.778 -13.788 -13.788Düzeltmelerden Sonraki Tutar1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185Transferler33.910 916.637 -950.547Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)28.722 257.813 490.465 777.000 37.798 814.798Kar Payları-170.000 -170.000 -29.400 -199.400Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler12.623 7.377 20.000 -103.100 -83.100Dönem Sonu Bakiyeler1.250.000 5.577 23 710.177 1.032.168 231.539 2.200.516 490.465 5.920.465 377.775 6.298.240Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 505.752 804.926 171.627 288.225DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 28.722 57.696 2.500 37.675Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28.547 57.621 2.341 37.624Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları219 94 199 64Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-44 -19 -40 -13Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 280.324 822.718 -104.496 694.302Yabancı Para Çevrim Farkları242.574 822.718 -141.969 694.302Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.750 0 37.473 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)309.046 880.414 -101.996 731.977TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)814.798 1.685.340 69.631 1.020.202Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.798 165.703 -11.867 106.378Ana Ortaklık Payları777.000 1.519.637 81.498 913.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794660BIST