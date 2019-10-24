***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/10/2019Karar Sayısı54Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıTrakya Cam Sanayii A.Ş. 30 Eylül 2019 itibarıyla sorumluluk beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794661BIST