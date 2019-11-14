***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 9.004 4.685 203.685 0 203.685Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -532 0 0 0 0 3.653 3.121 0 3.121Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -547 0 0 16.403 13.455 3.653 206.806 0 206.806Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 2.970 3.142 0 3.142Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 11 0 0 16.683 18.816 2.970 212.398 0 212.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER534.750 496.248 1.030.998 480.091 572.316 1.052.407GARANTİ VE KEFALETLER(1) 395.570 56.387 451.957 408.088 107.485 515.573Teminat Mektupları395.570 56.353 451.923 408.088 105.087 513.175Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler389.968 46.428 436.396 397.815 100.399 498.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.685 0 1.685 1.279 0 1.279Diğer Teminat Mektupları3.917 9.925 13.842 8.994 4.688 13.682Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 34 34 0 2.398 2.398Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 34 34 0 2.398 2.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 39.037 30.098 69.135 45.218 39.108 84.326Cayılamaz Taahhütler39.037 30.098 69.135 45.218 39.108 84.326Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.963 18.110 21.073 11.096 12.135 23.231Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri14.399 1.318 15.717 14.359 16.433 30.792İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.694 0 2.694 3.118 0 3.118Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri11.256 0 11.256 9.147 0 9.147İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri63 0 63 139 0 139Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.531 10.670 18.201 7.244 10.540 17.784Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri131 0 131 115 0 115Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri12.581 12.057 24.638 305 434 739Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.666 6.626 12.292 281 97 378Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.915 5.431 12.346 24 337 361Para ve Faiz Swap İşlemleri87.562 397.706 485.268 25.374 388.703 414.077Swap Para Alım İşlemleri37.570 204.954 242.524 15.321 191.467 206.788Swap Para Satım İşlemleri49.992 192.752 242.744 10.053 197.236 207.289Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 1.106 1.052 2.158Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 1.052 1.052Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.106 0 1.106Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 35.534 35.534EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 11.926.342 1.654.372 13.580.714 11.446.048 1.312.128 12.758.176EMANET KIYMETLER529.753 263.288 793.041 63.537 148.377 211.914Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler465.807 243.915 709.722 4.797 138.457 143.254Tahsile Alınan Çekler9.635 2.856 12.491 8.952 9.830 18.782Tahsile Alınan Ticari Senetler2.945 16.517 19.462 170 90 260Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler51.366 0 51.366 49.618 0 49.618Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.267.363 1.391.084 2.658.447 1.176.756 1.163.751 2.340.507Menkul Kıymetler550 0 550 694 0 694Teminat Senetleri149.899 98.573 248.472 222.931 135.705 358.636Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul753.876 1.146.226 1.900.102 698.048 890.637 1.588.685Diğer Rehinli Kıymetler363.038 146.285 509.323 255.083 137.409 392.492Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.129.226 0 10.129.226 10.205.755 0 10.205.755BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI12.461.092 2.150.620 14.611.712 11.926.139 1.884.444 13.810.583Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı26.327 24.360Alınan Faizler120.999 113.829Ödenen Faizler-72.181 -59.319Alınan Temettüler1.707 1.021Alınan Ücret ve Komisyonlar8.336 6.020Elde Edilen Diğer Kazançlar4.012 35.932Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.583 2.337Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-29.709 -35.627Ödenen Vergiler238 0Diğer-11.658 -39.833Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-251.935 -16.207Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.362 -2.848Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış83.599 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış82.672 138.073Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)35.787 -116.770Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-340.867 -59.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 233.656Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.288 -4.217Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-120.052 -204.157Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-225.608 8.153YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları16.954 -6.139İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.954 -2.534Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller19.790 4.720Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.021 -2.023Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.392 -4.909Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-253 -1.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit15.401 -18.669Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit24.365 24.682Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.000 -43.859İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler20.897 0Diğer-1.861 508Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi66.626 194.132Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-126.627 177.477Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar274.758 164.152Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar148.131 341.629Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.970 3.653DİĞER KAPSAMLI GELİRLER172 -532Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar172 -532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri221 -415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49 -117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.142 3.121Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)64.417 203.674 268.091 64.679 414.027 478.706Nakit ve Nakit Benzerleri50.881 201.317 252.198 52.618 411.928 464.546Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 19.482 161.642 181.124 9.859 281.033 290.892Bankalar(3) 10.460 39.675 50.135 643 130.895 131.538Para Piyasalarından Alacaklar20.940 0 20.940 42.122 0 42.122Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1 0 -1 -6 0 -6Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 12.134 1.984 14.118 11.813 1.934 13.747Devlet Borçlanma Senetleri10.607 0 10.607 11.813 0 11.813Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar1.527 1.984 3.511 0 1.934 1.934Türev Finansal Varlıklar(2) 1.402 373 1.775 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.402 373 1.775 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)516.653 363.141 879.794 567.383 410.264 977.647Krediler(5) 558.063 363.141 921.204 603.196 410.264 1.013.460Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(9) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-41.410 0 -41.410 -35.813 0 -35.813SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(14) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI32.768 0 32.768 32.768 0 32.768İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar27.768 0 27.768 27.768 0 27.768Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(11) 37.522 0 37.522 17.526 0 17.526MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.665 0 3.665 4.418 0 4.418Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer3.665 0 3.665 4.418 0 4.418YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(12) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(13) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(13) 1.426 0 1.426 1.515 0 1.515DİĞER AKTİFLER (Net)(15) 31.232 2.065 33.297 28.189 1.675 29.864VARLIKLAR TOPLAMI687.683 568.880 1.256.563 716.478 825.966 1.542.444YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 353.546 560.904 914.450 389.022 833.741 1.222.763ALINAN KREDİLER(3) 9.480 25.125 34.605 12.448 13.979 26.427PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 2.123 0 2.123 8.097 0 8.097İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 27.744 0 27.744 30.034 0 30.034Bonolar27.744 0 27.744 30.034 0 30.034Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.481 618 2.099 214 1.349 1.563Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.481 618 2.099 214 1.349 1.563Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 20.897 0 20.897 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 5.138 0 5.138 5.261 0 5.261Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.569 0 2.569 2.586 0 2.586Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar2.569 0 2.569 2.675 0 2.675CARİ VERGİ BORCU(10) 2.756 0 2.756 6.520 0 6.520ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 29.848 4.505 34.353 27.842 4.681 32.523ÖZKAYNAKLAR(13) 212.398 0 212.398 209.256 0 209.256Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.060 0 -1.060 -1.060 0 -1.060Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-11 0 -11 -183 0 -183Kar Yedekleri16.683 0 16.683 16.401 0 16.401Yasal Yedekler(14) 4.050 0 4.050 3.768 0 3.768Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar21.786 0 21.786 19.098 0 19.098Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı18.816 0 18.816 13.455 0 13.455Dönem Net Kâr veya Zararı2.970 0 2.970 5.643 0 5.643Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI665.411 591.152 1.256.563 688.694 853.750 1.542.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 113.808 125.799 34.411 49.119Kredilerden Alınan Faizler88.607 118.575 25.889 44.020Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.589 1.415 728 532Bankalardan Alınan Faizler5.017 494 1.636 348Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler15.235 3.685 5.358 3.600Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.151 1.527 795 611Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.151 1.527 795 611İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri209 103 5 8FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -70.626 -66.361 -21.981 -25.974Mevduata Verilen Faizler-59.160 -56.419 -18.421 -22.891Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.932 -3.270 -567 -863Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-28 -444 -6 -160İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.532 -6.214 -1.458 -2.060Kiralama Faiz Giderleri-4.867 0 -1.529 0Diğer Faiz Giderleri-107 -14 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ43.182 59.438 12.430 23.145NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.503 2.981 1.937 932Alınan Ücret ve Komisyonlar8.750 5.921 3.122 2.064Gayri Nakdi Kredilerden5.496 4.387 1.754 1.556Diğer(12) 3.254 1.534 1.368 508Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.247 -2.940 -1.185 -1.132Gayri Nakdi Kredilere-123 -94 -37 -34Diğer(12) -3.124 -2.846 -1.148 -1.098TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.707 1.021 -514 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 2.268 -9.804 531 -125Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)510 47 236 41Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.089 28.838 -483 19.996Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.847 -38.689 778 -20.162DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 5.238 7.960 1.965 1.519FAALİYET BRÜT KÂRI57.898 61.596 16.349 25.471BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -7.222 -12.517 -1.066 -8.813DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-22.227 -20.563 -7.319 -6.785DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -25.201 -24.174 -7.763 -8.071NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.248 4.342 201 1.802BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.248 4.342 201 1.802SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -278 -689 -17 -227Cari Vergi Karşılığı-238 0 -30 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-40 -689 13 -227Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 2.970 3.653 184 1.575DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 1.575Grubun Karı (Zararı)2.970 3.653 184 1.575Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799026BIST