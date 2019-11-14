***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
14.11.2019 18:54
***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 4.959 4.685 199.640 0 199.640
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.045 0 4.045 0 4.045
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -15 0 0 16.169 9.004 4.685 203.685 0 203.685
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -532 0 0 0 0 3.653 3.121 0 3.121
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 4.451 -4.685 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.158 0 0 0 -547 0 0 16.403 13.455 3.653 206.806 0 206.806
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 -183 0 0 16.401 13.455 5.643 209.256 0 209.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 2.970 3.142 0 3.142
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 5.361 -5.643 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 0 -1.060 0 0 0 11 0 0 16.683 18.816 2.970 212.398 0 212.398
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
534.750 496.248 1.030.998 480.091 572.316 1.052.407
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 395.570 56.387 451.957 408.088 107.485 515.573
Teminat Mektupları
395.570 56.353 451.923 408.088 105.087 513.175
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
389.968 46.428 436.396 397.815 100.399 498.214
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.685 0 1.685 1.279 0 1.279
Diğer Teminat Mektupları
3.917 9.925 13.842 8.994 4.688 13.682
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 34 34 0 2.398 2.398
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 34 34 0 2.398 2.398
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 39.037 30.098 69.135 45.218 39.108 84.326
Cayılamaz Taahhütler
39.037 30.098 69.135 45.218 39.108 84.326
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.963 18.110 21.073 11.096 12.135 23.231
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
14.399 1.318 15.717 14.359 16.433 30.792
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.694 0 2.694 3.118 0 3.118
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
11.256 0 11.256 9.147 0 9.147
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
63 0 63 139 0 139
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.531 10.670 18.201 7.244 10.540 17.784
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
131 0 131 115 0 115
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.581 12.057 24.638 305 434 739
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.666 6.626 12.292 281 97 378
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.915 5.431 12.346 24 337 361
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.562 397.706 485.268 25.374 388.703 414.077
Swap Para Alım İşlemleri
37.570 204.954 242.524 15.321 191.467 206.788
Swap Para Satım İşlemleri
49.992 192.752 242.744 10.053 197.236 207.289
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 1.106 1.052 2.158
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 1.052 1.052
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 1.106 0 1.106
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 35.534 35.534
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 11.926.342 1.654.372 13.580.714 11.446.048 1.312.128 12.758.176
EMANET KIYMETLER
529.753 263.288 793.041 63.537 148.377 211.914
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
465.807 243.915 709.722 4.797 138.457 143.254
Tahsile Alınan Çekler
9.635 2.856 12.491 8.952 9.830 18.782
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.945 16.517 19.462 170 90 260
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
51.366 0 51.366 49.618 0 49.618
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.267.363 1.391.084 2.658.447 1.176.756 1.163.751 2.340.507
Menkul Kıymetler
550 0 550 694 0 694
Teminat Senetleri
149.899 98.573 248.472 222.931 135.705 358.636
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
753.876 1.146.226 1.900.102 698.048 890.637 1.588.685
Diğer Rehinli Kıymetler
363.038 146.285 509.323 255.083 137.409 392.492
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
10.129.226 0 10.129.226 10.205.755 0 10.205.755
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
12.461.092 2.150.620 14.611.712 11.926.139 1.884.444 13.810.583
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
26.327 24.360
Alınan Faizler
120.999 113.829
Ödenen Faizler
-72.181 -59.319
Alınan Temettüler
1.707 1.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.336 6.020
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.012 35.932
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
4.583 2.337
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-29.709 -35.627
Ödenen Vergiler
238 0
Diğer
-11.658 -39.833
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-251.935 -16.207
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.362 -2.848
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
83.599 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
82.672 138.073
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
35.787 -116.770
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-340.867 -59.944
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 233.656
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.288 -4.217
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-120.052 -204.157
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-225.608 8.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
16.954 -6.139
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.954 -2.534
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
19.790 4.720
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.021 -2.023
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.392 -4.909
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-253 -1.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.401 -18.669
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.365 24.682
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.000 -43.859
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
20.897 0
Diğer
-1.861 508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
66.626 194.132
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-126.627 177.477
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
274.758 164.152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
148.131 341.629
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.970 3.653
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
172 -532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
172 -532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
221 -415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-49 -117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.142 3.121
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.417 203.674 268.091 64.679 414.027 478.706
Nakit ve Nakit Benzerleri
50.881 201.317 252.198 52.618 411.928 464.546
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 19.482 161.642 181.124 9.859 281.033 290.892
Bankalar
(3) 10.460 39.675 50.135 643 130.895 131.538
Para Piyasalarından Alacaklar
20.940 0 20.940 42.122 0 42.122
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1 0 -1 -6 0 -6
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 12.134 1.984 14.118 11.813 1.934 13.747
Devlet Borçlanma Senetleri
10.607 0 10.607 11.813 0 11.813
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.527 1.984 3.511 0 1.934 1.934
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.402 373 1.775 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.402 373 1.775 248 165 413
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
516.653 363.141 879.794 567.383 410.264 977.647
Krediler
(5) 558.063 363.141 921.204 603.196 410.264 1.013.460
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(9) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-41.410 0 -41.410 -35.813 0 -35.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
İştirakler (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(7) 32.768 0 32.768 32.768 0 32.768
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
27.768 0 27.768 27.768 0 27.768
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 37.522 0 37.522 17.526 0 17.526
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.665 0 3.665 4.418 0 4.418
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.665 0 3.665 4.418 0 4.418
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(13) 1.426 0 1.426 1.515 0 1.515
DİĞER AKTİFLER (Net)
(15) 31.232 2.065 33.297 28.189 1.675 29.864
VARLIKLAR TOPLAMI
687.683 568.880 1.256.563 716.478 825.966 1.542.444
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(1) 353.546 560.904 914.450 389.022 833.741 1.222.763
ALINAN KREDİLER
(3) 9.480 25.125 34.605 12.448 13.979 26.427
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 2.123 0 2.123 8.097 0 8.097
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 27.744 0 27.744 30.034 0 30.034
Bonolar
27.744 0 27.744 30.034 0 30.034
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.481 618 2.099 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.481 618 2.099 214 1.349 1.563
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 20.897 0 20.897 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.138 0 5.138 5.261 0 5.261
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.569 0 2.569 2.586 0 2.586
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.569 0 2.569 2.675 0 2.675
CARİ VERGİ BORCU
(10) 2.756 0 2.756 6.520 0 6.520
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 29.848 4.505 34.353 27.842 4.681 32.523
ÖZKAYNAKLAR
(13) 212.398 0 212.398 209.256 0 209.256
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.060 0 -1.060 -1.060 0 -1.060
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-11 0 -11 -183 0 -183
Kar Yedekleri
16.683 0 16.683 16.401 0 16.401
Yasal Yedekler
(14) 4.050 0 4.050 3.768 0 3.768
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
(15) 12.633 0 12.633 12.633 0 12.633
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
21.786 0 21.786 19.098 0 19.098
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
18.816 0 18.816 13.455 0 13.455
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.970 0 2.970 5.643 0 5.643
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
665.411 591.152 1.256.563 688.694 853.750 1.542.444
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(1) 113.808 125.799 34.411 49.119
Kredilerden Alınan Faizler
88.607 118.575 25.889 44.020
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.589 1.415 728 532
Bankalardan Alınan Faizler
5.017 494 1.636 348
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.235 3.685 5.358 3.600
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.151 1.527 795 611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.151 1.527 795 611
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
209 103 5 8
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -70.626 -66.361 -21.981 -25.974
Mevduata Verilen Faizler
-59.160 -56.419 -18.421 -22.891
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.932 -3.270 -567 -863
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28 -444 -6 -160
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-4.532 -6.214 -1.458 -2.060
Kiralama Faiz Giderleri
-4.867 0 -1.529 0
Diğer Faiz Giderleri
-107 -14 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
43.182 59.438 12.430 23.145
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.503 2.981 1.937 932
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.750 5.921 3.122 2.064
Gayri Nakdi Kredilerden
5.496 4.387 1.754 1.556
Diğer
(12) 3.254 1.534 1.368 508
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-3.247 -2.940 -1.185 -1.132
Gayri Nakdi Kredilere
-123 -94 -37 -34
Diğer
(12) -3.124 -2.846 -1.148 -1.098
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 1.707 1.021 -514 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 2.268 -9.804 531 -125
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
510 47 236 41
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.089 28.838 -483 19.996
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.847 -38.689 778 -20.162
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.238 7.960 1.965 1.519
FAALİYET BRÜT KÂRI
57.898 61.596 16.349 25.471
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -7.222 -12.517 -1.066 -8.813
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-22.227 -20.563 -7.319 -6.785
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -25.201 -24.174 -7.763 -8.071
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.248 4.342 201 1.802
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.248 4.342 201 1.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -278 -689 -17 -227
Cari Vergi Karşılığı
-238 0 -30 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-40 -689 13 -227
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.970 3.653 184 1.575
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 1.575
Grubun Karı (Zararı)
2.970 3.653 184 1.575
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799026
BIST