***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 2.350 5.813 201.098 0 201.098TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiII-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.903 0 3.903 0 3.903Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.433 0 0 0 1.207 0 0 18.161 6.253 5.813 205.001 0 205.001Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -18 0 0 0 -532 0 0 0 0 4.499 3.949 0 3.949Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 5.526 -5.813 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.451 0 0 0 675 0 0 18.448 11.779 4.499 208.950 0 208.950Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiII-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -50 0 0 0 172 0 0 0 0 3.015 3.137 0 3.137Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.400 1.222 0 0 -13 0 0 18.873 17.528 3.015 214.225 0 214.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER540.322 496.248 1.036.570 488.032 572.316 1.060.348GARANTİ VE KEFALETLER(1) 395.469 56.387 451.856 407.942 107.485 515.427Teminat Mektupları395.469 56.353 451.822 407.942 105.087 513.029Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler389.968 46.428 436.396 397.815 100.399 498.214Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.685 0 1.685 1.279 0 1.279Diğer Teminat Mektupları3.816 9.925 13.741 8.848 4.688 13.536Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 34 34 0 2.398 2.398Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 34 34 0 2.398 2.398Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER44.710 30.098 74.808 53.305 39.108 92.413Cayılamaz Taahhütler44.710 30.098 74.808 53.305 39.108 92.413Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri(1) 2.963 18.110 21.073 11.096 12.135 23.231Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri14.399 1.318 15.717 0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler100.143 409.763 509.906 26.785 425.723 452.508Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri12.581 12.057 24.638 305 434 739Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.666 6.626 12.292 281 97 378Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.915 5.431 12.346 24 337 361Para ve Faiz Swap İşlemleri87.562 397.706 485.268 25.374 388.703 414.077Swap Para Alım İşlemleri37.570 204.954 242.524 15.321 191.467 206.788Swap Para Satım İşlemleri49.992 192.752 242.744 10.053 197.236 207.289Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 1.106 1.052 2.158Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 1.052 1.052Para Satım Opsiyonları0 0 0 1.106 0 1.106Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 35.534 35.534EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER12.115.759 1.654.372 13.770.131 11.631.376 1.312.128 12.943.504EMANET KIYMETLER719.170 263.288 982.458 248.865 148.377 397.242Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları189.417 0 189.417 185.328 0 185.328Emanete Alınan Menkul Değerler(3) 465.807 243.915 709.722 4.797 138.457 143.254Tahsile Alınan Çekler9.635 2.856 12.491 8.952 9.830 18.782Tahsile Alınan Ticari Senetler2.945 16.517 19.462 170 90 260Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler51.366 0 51.366 49.618 0 49.618Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.267.363 1.391.084 2.658.447 1.176.756 1.163.751 2.340.507Menkul Kıymetler550 0 550 694 0 694Teminat Senetleri149.899 98.573 248.472 222.931 135.705 358.636Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul753.876 1.146.226 1.900.102 698.048 890.637 1.588.685Diğer Rehinli Kıymetler363.038 146.285 509.323 255.083 137.409 392.492Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.129.226 0 10.129.226 10.205.755 0 10.205.755BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI12.656.081 2.150.620 14.806.701 12.119.408 1.884.444 14.003.852Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı45.448 27.998Alınan Faizler126.690 113.829Ödenen Faizler-72.654 -59.795Alınan Temettüler69 0Alınan Ücret ve Komisyonlar15.659 6.020Elde Edilen Diğer Kazançlar4.207 35.999Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar4.583 2.337Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-39.679 -45.384Ödenen Vergiler0 689Diğer6.573 -25.697Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-204.000 88.388Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.874 -2.982Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-107.307 133.888Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)85.748 -119.002Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-19.579 -59.944Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)333.043 229.785Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-57.647 -4.217Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-441.132 -89.140Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-158.552 116.386YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları23.812 -37.765İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 -27.768Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-82 -1.820Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller23.604 2.092Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.021 -2.023Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.393 -6.426Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-82 -1.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-34.674 -18.651Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-3.000 -11.592Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-30.868 -7.109İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-107 0Diğer-699 50Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi7.843 194.132Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-161.571 254.102Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar419.330 212.062Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar257.759 466.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.015 4.499DİĞER KAPSAMLI GELİRLER122 -550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-50 -18Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-64 -14Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14 -4Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar172 -532Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri221 -415Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49 -117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.137 3.949Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)167.882 205.543 373.425 215.487 410.373 625.860Nakit ve Nakit Benzerleri151.934 202.377 354.311 201.458 407.540 608.998Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 19.482 161.642 181.124 9.859 281.033 290.892Bankalar(3) 21.740 40.735 62.475 12.868 126.507 139.375Para Piyasalarından Alacaklar110.959 0 110.959 178.857 0 178.857Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-247 0 -247 -126 0 -126Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 895 0 895 451 0 451Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar895 0 895 451 0 451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar13.651 1.984 15.635 13.330 1.934 15.264Devlet Borçlanma Senetleri10.607 0 10.607 11.813 0 11.813Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 0 1.517Diğer Finansal Varlıklar1.527 1.984 3.511 0 1.934 1.934Türev Finansal Varlıklar(2) 1.402 1.182 2.584 248 899 1.147Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.402 373 1.775 248 165 413Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 809 809 0 734 734İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)519.079 363.141 882.220 570.959 410.264 981.223Krediler(5) 560.507 363.141 923.648 606.799 410.264 1.017.063Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-41.428 0 -41.428 -35.840 0 -35.840SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(15) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)(7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 41.593 0 41.593 17.989 0 17.989MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.466 0 4.466 5.244 0 5.244Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer4.466 0 4.466 5.244 0 5.244YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(13) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(14) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(14) 1.635 0 1.635 1.560 0 1.560DİĞER AKTİFLER (Net)(16) 37.905 2.065 39.970 30.817 1.675 32.492VARLIKLAR TOPLAMI777.560 570.749 1.348.309 847.056 822.312 1.669.368YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 351.686 555.437 907.123 388.853 828.685 1.217.538ALINAN KREDİLER(3) 9.480 25.125 34.605 12.448 13.979 26.427PARA PİYASALARINA BORÇLAR89.231 0 89.231 133.924 0 133.924İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 27.744 0 27.744 30.034 0 30.034Bonolar27.744 0 27.744 30.034 0 30.034Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 1.481 1.305 2.786 214 2.083 2.297Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.481 1.305 2.786 214 2.083 2.297Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)24.833 0 24.833 0 0 0KARŞILIKLAR(9) 6.546 0 6.546 6.210 0 6.210Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı3.411 0 3.411 3.194 0 3.194Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.135 0 3.135 3.016 0 3.016CARİ VERGİ BORCU4.230 0 4.230 7.812 0 7.812ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER32.481 4.505 36.986 28.671 4.681 33.352ÖZKAYNAKLAR(13) 214.225 0 214.225 211.774 0 211.774Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-178 0 -178 -128 0 -128Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(13) -13 0 -13 -185 0 -185Kar Yedekleri18.873 0 18.873 18.448 0 18.448Yasal Yedekler6.111 0 6.111 5.686 0 5.686Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.762 0 12.762 12.762 0 12.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar20.543 0 20.543 18.639 0 18.639Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı17.528 0 17.528 11.779 0 11.779Dönem Net Kâr veya Zararı3.015 0 3.015 6.860 0 6.860Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI761.937 586.372 1.348.309 819.940 849.428 1.669.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 119.066 129.469 36.066 50.501Kredilerden Alınan Faizler89.410 119.416 26.083 44.350Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler2.589 1.415 728 532Bankalardan Alınan Faizler6.652 1.684 2.119 668Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.550 4.486 6.132 3.952Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.406 2.365 999 991Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar255 838 204 380Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.151 1.527 795 611İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri459 103 5 8FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -71.206 -66.439 -22.014 -26.013Mevduata Verilen Faizler-59.264 -56.495 -18.454 -22.930Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.932 -3.271 -567 -863Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-28 -445 -6 -160İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-4.532 -6.214 -1.458 -2.060Kiralama Faiz Giderleri-5.343 0 -1.529 0Diğer Faiz Giderleri-107 -14 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ47.860 63.030 14.052 24.488NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.782 10.500 3.819 3.537Alınan Ücret ve Komisyonlar16.073 13.465 5.019 4.676Gayri Nakdi Kredilerden5.496 4.396 1.754 1.559Diğer(12) 10.577 9.069 3.265 3.117Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.291 -2.965 -1.200 -1.139Gayri Nakdi Kredilere-167 -119 -52 -41Diğer(12) -3.124 -2.846 -1.148 -1.098TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 69 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 3.973 -8.506 1.372 405Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.866 939 1.057 354Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-798 29.109 -362 20.131Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)2.905 -38.554 677 -20.080DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 5.456 8.498 1.965 1.977FAALİYET BRÜT KÂRI70.140 73.522 21.208 30.407BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -7.222 -12.517 -1.066 -8.813DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)(7) -27.638 -25.652 -9.078 -8.429DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -31.520 -29.652 -10.122 -10.269NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.760 5.701 942 2.896BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 3.760 5.701 942 2.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -745 -1.202 -41 -484Cari Vergi Karşılığı-858 -432 -175 -152Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -770 21 -332Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi113 0 113 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 3.015 4.499 901 2.412DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10) 3.015 4.499 901 2.412Grubun Karı (Zararı)3.015 4.499 901 2.412Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799031BIST