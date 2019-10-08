***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 15.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKE1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 04.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 05.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94803Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YokturEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 15.000.000 TL nominal tutarlı 09/07/2019 tarihinde ihraç edilen 87 gün vadeli TRFTBAKE1918 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791311BIST