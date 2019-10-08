***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 12.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 06.12.2019Vade (Gün Sayısı) 59Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14.85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKA1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,97787Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.12.2019Kayıt Tarihi 05.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000Ek AçıklamalarBankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 59 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal tutarlı 08.10.2019 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791312BIST