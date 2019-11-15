***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 13.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.11.2019Vade (Gün Sayısı) 52Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14.5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15.43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAKK1910Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,97976Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2019Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yoktur.Ek AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 13.000.000 TL nominal tutarlı 24/09/2019 tarihinde ihraç edilen 52 gün vadeli TRFTBAKK1910 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799154BIST