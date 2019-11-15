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***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.11.2019 16:12
GÜNCEL HABERLER



***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İtfa Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 13.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 52
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14.5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15.43
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKK1910
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
İhraç Fiyatı 0,97976
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2019
Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yoktur.

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 13.000.000 TL nominal tutarlı 24/09/2019 tarihinde ihraç edilen 52 gün vadeli TRFTBAKK1910 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799154


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLGYO 3,21 149.317.366 % 19,78  
HURGZ 1,06 103.028.554 % 19,10  
TIRE 2,11 168.439.495 % 15,30  
KLNMA 44,34 30.877.133 % 14,99  
PKENT 128,50 603.700 % 14,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3953 7,4324 % 0,20  
Frank 5,7822 5,8170 % -0,14  
Riyal 1,5271 1,5348 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.465 1.465 -5,49  
Altın Gr. 271 271 -1,08  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
Gümüş.Ons 16,92 16,94 -0,09  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,02  
B. Petrol 62,42 62,42 0,14  
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