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***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.12.2019 14:11
GÜNCEL HABERLER



***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi İtfa Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14.85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAKA1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 03.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,97787
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.12.2019
Kayıt Tarihi 05.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 12.000.000 TL nominal tutarlı 08/10/2019 tarihinde ihraç edilen 59 gün vadeli TRFTBAKA1912 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802271


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,83 100.317.965 % 16,77  
DENCM 7,99 22.400.182 % 15,97  
GLRYH 2,20 24.498.475 % 14,58  
FMIZP 33,68 27.296.137 % 14,09  
BOSSA 9,28 35.657.680 % 11,54  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5439 7,5818 % 0,00  
Frank 5,7955 5,8304 % -0,09  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.463 -13,41  
Altın Gr. 272 272 -0,94  
Cumhuriyet 1.804 1.831 -2,00  
Tam 1.795 1.840 -2,31  
Yarım 868 890 -1,12  
Çeyrek 435 445 -0,55  
Gümüş.Ons 16,75 16,77 -0,22  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,17 63,17 -0,22  
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