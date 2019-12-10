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***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.12.2019 17:46
GÜNCEL HABERLER



***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 12.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11.52
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK22015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,98253
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.02.2020
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 59 gün vadeli, 12.000.000 TL nominal tutarlı 10.12.2019 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802852


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENCM 9,00 32.101.510 % 20,00  
RYGYO 4,20 35.712.632 % 20,00  
HATEK 6,98 23.877.067 % 19,93  
RYSAS 3,19 36.706.105 % 19,92  
PAPIL 7,59 161.300.738 % 19,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6150 7,6532 % -0,01  
Frank 5,8549 5,8902 % -0,04  
Riyal 1,5423 1,5500 % -0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.466 4,75  
Altın Gr. 273 273 0,52  
Cumhuriyet 1.817 1.844 5,00  
Tam 1.807 1.853 5,13  
Yarım 874 896 2,48  
Çeyrek 438 448 1,24  
Gümüş.Ons 16,64 16,66 0,06  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 0,01  
B. Petrol 64,11 64,11 -0,14  
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