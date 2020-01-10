***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTBAK12016 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfası HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 170.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 12.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 52Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11.5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12.08Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTBAK12016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 19.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000İhraç Fiyatı 0,98388Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.500.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından 19.11.2019 tarihinde yurt içinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşen, Türk Lirası cinsinden, 52 gün vadeli, 12.500.000 TL nominal tutarlı, TRFTBAK12016 ISIN kodlu finansman bonosunun vadesi bugün itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811725BIST