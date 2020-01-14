***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 13:49
***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 170.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş TURKISH BANK A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 16.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10.30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10.76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTBAK32014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
İhraç Fiyatı 0,98362
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.03.2020
Kayıt Tarihi 12.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından, 170.000.000 TL nominal ihraç tavanı içerisinde, nitelikli yatırımcılara yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, 59 gün vadeli, 16.000.000 TL nominal tutarlı 14.01.2020 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç edilmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812323
BIST