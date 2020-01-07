***TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
07.01.2020 17:09
***TRMNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TRMNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFTERA72019
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
07/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
09/01/2020
Vadesi (Gün)
178
İtfa Tarihi
03/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808470
BIST
18:05112.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.187,22
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.348
18:055,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
18:056,6567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0301
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6497
18:05301,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,24
|Açılış
|: 301,94
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
302,06
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|39.845.645
|% 19,90
|
|DERAS
|4,04
|89.666.908
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.656.108
|% 14,74
|
|BURVA
|11,63
|7.084.019
|% 14,47
|
|HUBVC
|16,99
|97.446.737
|% 14,03
|
|IZMDC
|8,20
|2.651.749
|% -12,11
|
|IHGZT
|5,50
|674.061
|% -8,03
|
|ATSYH
|0,85
|38.379
|% -7,61
|
|INFO
|7,40
|9.409
|% -7,38
|
|MEPET
|2,21
|23.936.319
|% -4,74
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|ASELS
|22,40
|790.162.722
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|IPEKE
|9,15
|328.688.604
|% -0,22
|
|ALBRK
|1,60
|421.174.610
|% 5,26
|
|THYAO
|13,55
|2.226.157.083
|% 0,15
|
|EKGYO
|1,41
|176.464.845
|% 0,71
|
|KRDMD
|2,62
|263.007.957
|% 1,16
|
|ISFIN
|3,87
|345.955.130
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8199
|7,8591
|% -0,25
|
|Frank
|6,1319
|6,1689
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5873
|1,5952
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|6,32
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,23
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,04
|
|B. Petrol
|67,89
|67,89
|-1,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 082, 435 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 112, 671 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 8, 494.00 milyon TL de
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.30 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 941, 935 adet işlem
-
17:57MPARK
Yüzde 4.23 oranında artışla 15.51 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 394 adet işlem
-
17:56PAGYO
Yüzde 19.73 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 824, 859 adet işlem