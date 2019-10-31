***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2019 03:42
***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 588.434 220.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
588.434 220.745
BRÜT KAR (ZARAR)
588.434 220.745
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.001.674 -276.272
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.798.671 -68.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
385.431 -124.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 61.650 13.606
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -3.095 -2.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
443.986 -113.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35 443.986 -113.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.237 -14.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.237 -14.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
438.749 -128.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
438.749 -128.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
438.749 -128.085
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.954.378 -801.959
Dönem Karı (Zararı)
438.749 -644.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.612 -85.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 31.575 31.812
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-23.824 -12.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -23.824 -11.316
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-53.600 -70.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -53.600 -70.186
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.237 -35.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.345.656 -61.955
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.774.847 -1.020.906
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-588.434 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -588.434 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.628 -116.143
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -12.628 -117.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-101.877 -1.349.667
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.459 196.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,37 230.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 187.459 -34.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
634.094 412.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.314 1.733.077
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 -766.814 1.554.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 81.500 178.179
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
84.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.109 -1.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.947.519 -792.473
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.859 -9.486
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.282 -49.176
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.410
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.282 -22.766
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.282 -22.766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.828.128 68.169
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.750.000 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 1.750.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.528 -2.017
Kredilerden Nakit Girişleri
8 24.528 -2.017
Alınan Faiz
53.600 70.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.532 -782.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-135.532 -782.966
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
947.969 1.761.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
812.437 978.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 814.967 949.034
Finansal Yatırımlar
7 3.131.690 1.356.843
Ticari Alacaklar
10 1.866.838 1.278.404
Diğer Alacaklar
11 179.837 167.209
Peşin Ödenmiş Giderler
15 680.804 578.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 46.789 39.930
Diğer Dönen Varlıklar
26 332 332
ARA TOPLAM
6.721.257 4.370.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.721.257 4.370.679
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 34.335 53.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 29.634 29.783
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.981 7.454
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.950 91.072
TOPLAM VARLIKLAR
6.787.207 4.461.751
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 24.528
Ticari Borçlar
10 752.409 564.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 245.000 245.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 507.409 319.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.495.578 861.484
Diğer Borçlar
11 1.787.940 2.473.254
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1.603.471 2.370.285
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 184.469 102.969
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 6.423 6.423
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.564 17.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 17.564 17.983
ARA TOPLAM
4.084.442 3.924.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.084.442 3.924.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 7.187 31.772
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.187 31.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.091.629 3.955.866
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.695.578 505.885
Ödenmiş Sermaye
27 6.500.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -2.425 -3.369
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -4.240.746 -2.455.659
Net Dönem Karı veya Zararı
27 438.749 -1.785.087
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.695.578 505.885
TOPLAM KAYNAKLAR
6.787.207 4.461.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Transferler
-1.755.435 1.755.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.578 -646.085 -646.085
Dönem Karı (Zararı)
-644.578 -644.578 -644.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.507 -1.507 -1.507
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 4.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
-3.896 -2.455.659 -644.578 -1.645.867 -1.645.867
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 -3.369 -2.455.659 -1.785.087 505.885 505.885
Transferler
-1.785.087 1.785.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
944 438.749 439.693 439.693
Dönem Karı (Zararı)
438.749 438.749 438.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
944 944 944
Sermaye Arttırımı
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.500.000 -2.425 -4.240.746 438.749 2.695.578 2.695.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 438.749 -128.085
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
944 -586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 1.180 -781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-236 195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -236 195
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
944 -586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
439.693 -128.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
439.693 -128.671
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795739
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