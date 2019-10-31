***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TRP*** FERONİA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 588.434 220.745TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)588.434 220.745BRÜT KAR (ZARAR)588.434 220.745Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.001.674 -276.272Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.798.671 -68.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)385.431 -124.317Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 61.650 13.606Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -3.095 -2.520FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)443.986 -113.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35 443.986 -113.231Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.237 -14.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.237 -14.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)438.749 -128.085DÖNEM KARI (ZARARI)438.749 -128.085Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları438.749 -128.085Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.954.378 -801.959Dönem Karı (Zararı)438.749 -644.578Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-40.612 -85.940Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,19 31.575 31.812Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-23.824 -12.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 -23.824 -11.316Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -714Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-53.600 -70.186Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -53.600 -70.186Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.237 -35.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.345.656 -61.955Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 -1.774.847 -1.020.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-588.434 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10,37 -588.434 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.628 -116.143İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11,37 1.107İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -12.628 -117.250Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-101.877 -1.349.667Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.459 196.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10,37 230.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 187.459 -34.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)634.094 412.415Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-685.314 1.733.077İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11,37 -766.814 1.554.898İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 81.500 178.179Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)84.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.109 -1.260Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.947.519 -792.473Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.859 -9.486YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.282 -49.176Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-26.410Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-26.410Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.282 -22.766Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.282 -22.766FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.828.128 68.169Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.750.000 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 1.750.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.528 -2.017Kredilerden Nakit Girişleri8 24.528 -2.017Alınan Faiz53.600 70.186YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.532 -782.966NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-135.532 -782.966DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ947.969 1.761.088DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ812.437 978.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 814.967 949.034Finansal Yatırımlar7 3.131.690 1.356.843Ticari Alacaklar10 1.866.838 1.278.404Diğer Alacaklar11 179.837 167.209Peşin Ödenmiş Giderler15 680.804 578.927Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 46.789 39.930Diğer Dönen Varlıklar26 332 332ARA TOPLAM6.721.257 4.370.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.721.257 4.370.679DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 34.335 53.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 29.634 29.783Ertelenmiş Vergi Varlığı35 1.981 7.454TOPLAM DURAN VARLIKLAR65.950 91.072TOPLAM VARLIKLAR6.787.207 4.461.751KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler8 24.528Ticari Borçlar10 752.409 564.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 245.000 245.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 507.409 319.950Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.495.578 861.484Diğer Borçlar11 1.787.940 2.473.254İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 1.603.471 2.370.285İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 184.469 102.969Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 6.423 6.423Kısa Vadeli Karşılıklar22 17.564 17.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 17.564 17.983ARA TOPLAM4.084.442 3.924.094TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.084.442 3.924.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 7.187 31.772TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.187 31.772TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.091.629 3.955.866ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.695.578 505.885Ödenmiş Sermaye27 6.500.000 4.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -2.425 -3.369Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -4.240.746 -2.455.659Net Dönem Karı veya Zararı27 438.749 -1.785.087TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.695.578 505.885TOPLAM KAYNAKLAR6.787.207 4.461.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952Transferler-1.755.435 1.755.435Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-644.578 -646.085 -646.085Dönem Karı (Zararı)-644.578 -644.578 -644.578Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.507 -1.507 -1.507Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)27 4.750.000Dönem Sonu Bakiyeler-3.896 -2.455.659 -644.578 -1.645.867 -1.645.867Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 4.750.000 -3.369 -2.455.659 -1.785.087 505.885 505.885Transferler-1.785.087 1.785.087Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)944 438.749 439.693 439.693Dönem Karı (Zararı)438.749 438.749 438.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)944 944 944Sermaye Arttırımı1.750.000 1.750.000 1.750.000Dönem Sonu Bakiyeler27 6.500.000 -2.425 -4.240.746 438.749 2.695.578 2.695.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 438.749 -128.085DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar944 -586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 1.180 -781Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-236 195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -236 195Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)944 -586TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)439.693 -128.671Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları439.693 -128.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795739BIST