***TSGYO* *BLCYT*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO******BLCYT*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BLCYT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.12.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz, Bilici Yatırım TSKB GYO Adana Otel Projesi Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi unvanlı şirketin Yarsuvat Turizm Anonim Şirketine'ne dönüşümü ve dönüşüm sonrası tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde Anavarza Otelcilik A.Ş.'ye devir işlemi Adana Ticaret Odası'nın 20.12.2019 tarih ve 9647 nolu Birleşme belgesi ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804739BIST