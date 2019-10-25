***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 19.620.522 17.102.670 5.767.276 5.388.235Satışların Maliyeti15 -7.758.016 -5.848.709 -2.395.119 -1.873.190TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.862.506 11.253.961 3.372.157 3.515.045Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.862.506 11.253.961 3.372.157 3.515.045Genel Yönetim Giderleri16 -3.205.066 -2.979.843 -802.014 -910.784Pazarlama Giderleri17 -542.035 -143.915 -232.250 -28.655Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 714.180 867.954 83.177 60.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -154.642 -25.281 -67.874 -764ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.674.943 8.972.876 2.353.196 2.635.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -376.379 -343.504 -229.164 -103.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.298.564 8.629.372 2.124.032 2.532.026Finansman Gelirleri19 27.579 36.922 7.153 6.831Finansman Giderleri19 -18.654.672 -164.654.424 9.243.887 -106.658.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 -10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.312.744 11.970.661Dönem Karı (Zararı)-10.328.529 -155.988.130Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.328.529 -155.988.130Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.016.227 165.720.911Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 84.521 68.279Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.527.702 1.023.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12,16 197.713 156.639Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.217Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 2.332.206 867.082Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.020.503 164.278.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15,19 -1.634.169 -375.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 18.654.672 164.654.424Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler376.379 343.504İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 376.379 343.504Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler7.122 6.958Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.248 2.021.409Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.328.167 -1.100.460İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.328.167 -1.100.460Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 116.367 636.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)492.385 620.878İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-376.018 16.030Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.262.048 2.484.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.965.356 1.783.220Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)296.692 701.741Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.737.946 11.754.190Alınan Faiz1.642.515 376.304Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-67.717 -159.833YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-466.028 -32.423Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.322 -26.823Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -79.322 -26.823Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -386.706 -5.600Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.781.953 -23.064.537Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 8.550.000Kredilerden Nakit Girişleri0 8.550.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.067.255 -17.227.722Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.067.255 -17.227.722Ödenen Faiz-10.714.698 -14.386.815YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.935.237 -11.126.299Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.276 110.603NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.930.961 -11.015.696DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.629.038 12.187.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.698.077 1.172.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.678.663 14.615.753Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 628.224 632.263İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,22 205 352İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 628.019 631.911Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 4.250.108 5.134.457İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 4.250.108 5.134.457ARA TOPLAM8.556.995 20.382.473TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.556.995 20.382.473DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 487.854.706 487.468.000Maddi Duran Varlıklar9 320.569 318.533Taşıtlar9 10.685 18.698Mobilya ve Demirbaşlar9 309.884 299.835Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 20.640 27.875Bilgisayar Yazılımları10 20.640 27.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0 0Diğer Duran Varlıklar13 137.970 1.230.376İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar13 137.970 1.230.376TOPLAM DURAN VARLIKLAR488.333.885 489.044.784TOPLAM VARLIKLAR496.890.880 509.427.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6,22 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 0Banka Kredileri6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 12.790.994 13.305.837İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6,22 6.153.650 6.601.399Banka Kredileri6.153.650 6.601.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 6.637.344 6.704.438Banka Kredileri6 6.637.344 6.704.438Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 1.145.592 1.029.225İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,22 41.460 417.478İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.104.132 611.747Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar328.730 257.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 222.744 241.482Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 105.986 16.268Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 1.452.164 917.963İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.452.164 917.963ARA TOPLAM15.717.480 15.510.775TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.717.480 15.510.775UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 227.643.871 230.346.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6,22 26.675.583 30.309.360Banka Kredileri26.675.583 30.309.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 200.968.288 200.036.668Banka Kredileri200.968.288 200.036.668Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar12 160.943 167.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 160.943 167.712Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 5.609.477 5.315.104İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13 5.609.477 5.315.104TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER233.414.291 235.828.844TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER249.131.771 251.339.619ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar247.759.109 258.087.638Ödenmiş Sermaye14 300.000.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)593.140 593.140Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 -9.660 -9.660Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -9.660 -9.660Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -9.660 -9.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 152.670 152.670Yasal Yedekler14 152.670 152.670Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-42.648.512 19.240.025Net Dönem Karı veya Zararı-10.328.529 -61.888.537TOPLAM ÖZKAYNAKLAR247.759.109 258.087.638TOPLAM KAYNAKLAR496.890.880 509.427.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.165.933 -22.672.732 170.243.177 170.243.177Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-22.672.732 22.672.732 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -155.988.130 -155.988.130 -155.988.130Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -155.988.130 -155.988.130 -155.988.130Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 19.493.201 -155.988.130 14.255.047 14.255.047Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-61.888.537 61.888.537 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -10.328.529 -10.328.529 -10.328.529Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -10.328.529 247.759.109 247.759.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-10.328.529 -155.988.130 11.375.072 -104.119.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794919BIST